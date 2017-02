Nem jár nagyobb fizetés

Az építkezéseknél használt azbeszt is rákkeltő

Egész évben zajló ellenőrzéssorozat rajtolt a munkahelyeiken rákkeltő anyagokkal vagy ezek mellett dolgozó személyek biztonsága érdekében – tájékoztatott Ördög Lajos, a Kovászna Megyei Munkafelügyelőség vezetője.

A főfelügyelő elmondta, február 4-e rákellenes világnap, ezért is tartották időszerűnek, hogy a témáról értekezzenek, ugyanis Háromszéken is több tucat veszélyes – ezek közül rákkeltő – anyagokkal dolgozó céget jegyeznek.

– A veszélyes anyagokkal dolgoztató cégeket be kell jelenteni a munkafelügyelőségen. Rákkeltő anyagok is előfordulnak ezek között, egyszerű példa az építkezésben is használatos, a régi épületekben bőséges mennyiségben található azbeszt, amely rákkeltő – magyarázta Ördög.

Az ellenőrzési folyamat több síkon zajlik, az ilyen veszélyeknek kitett munkásokat foglalkoztató egységek például másfajta orvosi felügyeleteket, szűrővizsgálatokat feltételeznek, ezeket is górcső alá vehetik a szakemberek.

Érdeklődésünkre Ördög elárulta, hogy a cégeknek nincs olyan jellegű kötelezettsége, hogy a veszélyes anyagok miatt nagyobb fizetéseket adjon a munkavállalóknak: kötelessége annyiban merül ki, hogy felhívja a veszélyekre a figyelmet, aztán a munkavállaló saját belátása szerint dönt, vállalja-e vagy sem a feladatkört.

Tinca Teddy