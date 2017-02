Óvoda, elemi iskola szűnik meg idén is

Ebben a tanévben 314 tanintézményt számlálhatunk a megyében, ideértve óvodákat, iskolákat, magán- és állami intézményeket egyaránt. Jövő tanévtől már csak 312-t, mivel megszűnik a komollói óvoda, az elemistákhoz hasonlóan, ősztől az óvodásokat is Rétyre szállítja az iskolabusz. Elfogy a gyermek a fotosi elemi iskolából is, ahol jelenleg 1 előkészítős és 7 negyedikes kisdiák van. Ha a nagyok a községközpontba, Gidófalvára járnak majd ötödikbe, az egyetlen elsősnek is mennie kell, mert nincs utánpótlás a faluban még egy összevont osztályra sem. 79 pénzügyi központból lesz 78, ez a szentgyörgyi Kós Károly-szakiskola önállósága felszámolásának következménye. Mindezeket a főtanfelügyelő sajtótájékoztatón ismertette a sajtó képviselőivel.