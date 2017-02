Izgalmas paletta

A weboldal rögzített képe – kellemes, biztató zöld háttérrel

Február 1-jén új webáruház nyílt baróti székhellyel. A Tortoma Kiadó és Könyvkereskedés a világháló segítségével könyvantikvárium, játék, ajándék, film, zene, kézműves termékek, bor és pálinka kategóriában többezer­féle termékkel célozza meg a kül- és belföldi piacot.

Demeter László, a Tortoma Kft. tulajdonosa és igazgatója lapunknak elmondta, szándékuk szerint az erdélyi magyar nyelvű könyvtermés teljes kínálatával szeretnének a magyar olvasóközönséghez eljutni. Emellett a cég szándéka, hogy a nem erdélyi kiadók kínálatából is mutassanak Erdélyhez köthető könyveket, de a magyar könyvpiac sikerkönyveit is eljuttatják az olvasókhoz. „A további termékkategóriákkal is az erdélyi értékek népszerűsítését tűztük ki célul. Lehetőségünk van a világ 230 országába szállítani” – nyilatkozta Demeter.

A webáruház elérhetőségei: www.erdelyikonyv.hu, valamint ww.erdelyikonyv.eu. Utóbbi címről a Magyarország határain kívül élő vásárlók rendelhetnek. Világhálós virtuális könyvesboltjukat azért hozták létre, hogy bár Magyarországon lehet Erdélyben kiadott könyveket vásárolni, nehéz rájuk akadni a hatalmas kínálat között – írják az indításról az alapítók.

Lázár Szilárd