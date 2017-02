Eldobott fehér ruhák

Az uzoni vízminőség hosszú ideje panaszok tömkelegét, a lakosság felháborodását gerjeszti. Olvasónk panaszát továbbítottuk az érintettnek, vagyis a polgármesternek, aki maga is tudja, sokaknak napi gondot jelent a kávészínű víz.

Ugyanazt a vizet kapjuk, mint eddig, csak most nem 1 lejért, hanem háromszoros áron, karácsony előtt pedig a fehér ruhákat olyan mocskosan vettem ki a mosógépből, hogy el kellett dobnom – igazolta egy uzoni lakos a levélben jelzett, az „állandóan mocskos” vízre vonatkozó reklamációt. „Tökéletesen igaza van a panaszosnak” – erősítette meg a polgármester.

– Évek óta húzódó ügyről van szó. A szentgyörgyi közüzemeknek azért kellett átadnunk az ivóvíz-szolgáltatást 2013-ban, mert másképp nem pályázhattunk volna uniós pénzekre, hiszen a pályázatban foglalt kitételnek – mely szerint olyan települést támogatnak, amelyiket regionális vízszolgáltató lát el – nem tettünk volna eleget. Továbbá nem kaptuk meg az egészségügyi engedélyt sem a szolgáltatás működtetéséhez. A Közművek felszerelt egy klórozót, nekik megvan az engedélyük, de ugyanazt az uzoni kutakból nyert vizet adják, holott a szentgyörgyi vezetékes víz szolgáltatását vállalták, majd a terven menet közben, gazdasági megfontolásból többször is változtattak. Tavaly végre elkezdték megépíteni Kilyén felől Uzonig a vízvezetéket, a korai tél miatt abba kellett hagyniuk, de ezen a tavaszon be kell fejezniük a még hiányzó 1800 métert. Erre minapi megbeszélésünkön is ígéretet tettek, és akkor remélem, hogy ez a gond is a múlté lesz – zárta válaszát Ráduly István polgármester.

Bodor Tünde