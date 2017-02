Jogos a felháborodás

Gyülekező a 15 órai tüntetésre. Hogy a prefektus is lássa Fotó: Erdély András

Sepsiszentgyörgyön is folytatódott tegnap a tiltakozás a kormány büntetőjogot módosító döntése ellen, igaz, most már csak pár tucatnyian vonultak újra a prefektúra épülete elé a rendelet visszavonását kérve. Antal Árpád polgármester szerint az emberek felháborodása jogos.

Miközben szerda este a Facebook közösségi oldalon meghirdetett megmozduláson mintegy ötszázan tüntettek a prefektúra székháza előtt, többek között azt skandálva, hogy „tolvajok” és „szégyen”, tegnapra már lankadt a lelkesedés. Az első – „hogy a prefektus is lássa”–, 15 órai kezdetű demonstráción közel százan gyűltek össze, de ezúttal csendben, csak tiltakozó táblákkal fejezték ki elégedetlenségüket a kormány döntésével. Hasonló volt a hangulat 18 órakor is, de akkor még kevesebben, mintegy harmincan vonultak a kormányhivatal elé. Ellenben fogadkoztak, hogy újra mozgósítanak, és „ha semmi sem változik”, akkor az elkövetkező napokban is 18 órakor ugyanott várják a sepsiszentgyörgyieket.

Egy tüntető lapunknak elmondta, a lelkiismerete diktálta azt, hogy részt vegyen a megmozduláson, ugyanis „ilyen disznóságot nem lehet megcsinálni”, egy másik pedig úgy vélte, „röhögtetjük magunkat Európa előtt, amikor semmibe vesszük a jogállam alapeszméit”. Egy fiatalember pedig kérdéssel válaszolt kérdésünkre: „Miért várják el az állampolgároktól, hogy betartsák a törvényeket, ha ők maguk sem tartják be?”

A sepsiszentgyörgyi demonstráció szervezői ugyanakkor felszólították a magyar közösség politikai alakulatait, a törvényhozásba delegált képviselőket, a választott elöljárókat, hogy tegyenek hitet a jogállamiság mellett, és a leghatározottabban ítéljék el a kormány „alkotmányellenes” intézkedéseit. Antal Árpád polgármester, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi elnöke érdeklődésünkre kifejtette, az emberek felháborodása jogos, ugyanis ezeket a „rendkívül érzékeny kérdéseket” a parlamentben kellene eldönteni, nem pedig sürgősségi kormányrendeletekkel. „Amitől még az emberek fel vannak háborodva, és ez is teljesen jogos, hogy kilóg egy kicsit a lóláb, és látszik, hogy ezeket a módosításokat konkrétan néhány emberre szabták”, fűzte hozzá az elöljáró.

Antal ugyanakkor kiemelte, a legnagyobb gond az, hogy ez az ország évek óta „negatív spirálban vergődik”, és nem találja meg azt az egészséges középutat, ami egy sikeres társadalomhoz vezethetne. „Mindig az egyik végletből a másik végletbe esik. Évtizedekig gyakorlatilag mindenki azt csinált ebben az országban, amit akart, anélkül, hogy felelősségre vonták volna, utána pedig elkezdtek embereket felelősségre vonni azért is, amit nem követtek el”, magyarázta a polgármester.

Úgy véli, az a baj, hogy az elmúlt években az igazságszolgáltatás, vagy ha úgy tetszik: a rendszer részéről is visszaélés volt tapasztalható, és most a politikusoknak egy része megpróbált visszaütni. „Az arany középúthoz az vezethetne, ha bevezetnék a felelősségre vonás lehetőségét az ügyészek és bírák esetében is, illetve a törvények legyenek egyértelműek, és ne legyenek értelmezhetőek”, mondta.

Tegnapelőtt és tegnap is tízezrek tiltakoztak a fővárosban, a kormányépület előtt, valamint az ország városaiban. Incidensek nem voltak, jó néhány tucatnyi foci­drukkert begyűjtöttek a csendőrök Bukarestben, amikor megzavarták a békés tüntetőket.

Kiss Edit