Sikeres T-fa program

A leső-fákat a közösség bevonásával állították fel

Visszajelzések igazolják, hogy sikeres a sepsiszentgyörgyi Rara Avis Madártani Egyesület által kezdeményezett, tavaly újraindított, T alakú leső-fákat népszerűsítő program. Fejleményekről, idei tervekről érdeklődtünk.

Mint arról már beszámoltunk, pár hónapja a Rara Avis Sepsikőröspatak határában több mint 300 hektárnyi területre helyezett ki leső-fákat, s tette ezt a közösség bevonásával. Az említett település polgármestere, a helyi iskolát is bevonva az akcióba, kérte fel a partnerségre az egyesületet, ezért is tekintették különlegesnek a madárvédők az újrainduló népszerűsítő programot, amely még 2006-ban indult, ám tőlük független okok miatt időközben megtorpant. Most a diákok által a szülőket, a helyi gazdákat is igyekeztek „megszólítani”.

– Eddig 50 T-fát helyeztünk ki, és újabb félszázat szándékozunk felállítani, ahogy az idő engedi. Örömmel tölt el, amikor jelzik felénk, hogy naponta látnak madarakat a kihelyezett fákon. Mivel a közösség bevonásával állítottuk fel, nem is lopták el ezeket. Nagyon fontos, hogy nem csupán madártanilag, hanem parcella szerint, a határokat figyelembe véve helyeztük ki, így nem fogják kiszántani, állandó jelleggel helyükön maradhatnak – újságolta Kelemen László, az egyesület elnöke.

A szakember elmondta, hetek kérdése, és hamarosan előadásokat is tartanak a községben a T-fák hasznosságáról, más települések iskoláit is bevonva. Igény esetén a programot más településekre is kiterjesztik.

Tinca Teddy