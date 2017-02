Nem becsüljük a szakmát!

Kiss Imre főtanfelügyelő tegnap sajtótájékoztatón elemezte az utóbbi évek beiskolázási számait, illetve az ősztől prognosztizált osztályok számát és profilját. Mindenre rányomja a bélyegét a folyamatos gyermeklétszám-csökkenés.

A 2014/15-ös tanévben még 2078 nyolcadikos volt beíratva az iskolába, a következő tanévben 2017, múlt ősszel már csak 1902 (nem számítva a kisegítő iskolásokat, illetve a csökkentett látogatás hallgatóit) – egy év alatt tehát 115-tel esett a diákok száma. Tudnivaló, hogy közülük sokan nem folytatják tanulmányaikat középiskolában, sokan megbuknak vagy kimaradnak év közben, de a tanfelügyelőségnek kötelező mindegyikőjüknek biztosítani a továbbtanulás lehetőségét, ezt tükrözik a beiskolázási számok is.

Ősztől tehát 68 osztály szerepel papíron Kovászna megyében, néggyel kevesebb, mint tavaly ilyenkor, a múlt tanévben viszont a tervezett 72-ből csak 66 telt be, és ez a jelenség feltételezhetően megismétlődik szeptemberben is. A csökkenés a technológiai líceumi osztályok számában a legfeltűnőbb, de érinti a szakoktatást is.

A forradalom óta eltelt 27 év elméleti és szakosztályainak számát ábrázoló grafikon viszont világosan kirajzolja – megyeszinten és Sepsiszentgyörgyön is –, hogy a szakosztályok száma 2005-től errefele meredeken és folyamatosan esik: míg 1997-ben 41 osztályban tanulhattak a diákok, az idei tanévben már csak 32-ben. Ezzel szemben az elméleti osztályok száma sokkal kisebb ingadozást mutat (20 és 15 között) a jelzett periódusban, és csökkenésük is sokkal enyhébb. Mindez arra mutat, hogy a szakmáknak csökkent a becsülete, kevésbé tűnnek vonzónak a pályaválasztók számára, pedig a munkaerőpiac már nagyon kiabál az utánpótlásért.

Bodor Tünde