Halálhírből rém-sztori

Tegnap futott be szerkesztőségünkbe, de a közösségi oldalakon is terjedt a hír, miszerint szombaton egy személyt halálra vertek Sugásfürdőn. Nicoleta Marin, a megyei rendőrség szóvivője nem lepődött meg a kérdésen, más médiaorgánumok is faggatóztak az incidens felől. „Egy személy rosszul lett az utcán, az életmentők megpróbálták újraéleszteni, ám végül elhunyt. Szó sincs agresszióról, idegenkezűségről, bűntényről” – mondta.