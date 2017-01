Irány moziba!

Ma 19.30-tól nyílik a sepsiszentgyörgyi Művész Mozi by Cityplex, a Chaplin Teremben Till Attila Tiszta szívvel című filmjét vetítik, míg a Fellini Teremben Adrian Sitaru Fixeur című filmjét nézheti meg a közönség. Az utóbbin jelen lesz a film rendezője, Adrian Sitaru is. A mozi az első időszakban minden nap nyitva lesz, hétfőtől péntekig 16–22 óra között, szombaton és vasárnap 11–23 óra között. A január 27. és február 2. között terítékre kerülő filmek programja a honlapunk Erről tudott? rovatában olvasható. Hétfőtől csütörtökig egy jegy 15 lejbe kerül, péntektől vasárnapig 18 lejbe. 3D-s vetítések esetében a felnőtt jegy ára hétköznap 18, hétvégén 22 lej. A gyerekek, diákok és nyugdíjasok kedvezményben részesülnek, számukra egy jegy hétköznap 10 lejbe, egy 3D-s 13 lejbe kerül, hétvégén ugyanez 12, illetve 15 lejbe. Vásárolható családi jegy is, ennek ára hétköznap 40 lej, hétvégén 45 lej. Egy családi jegy két felnőtt és maximum három, 15 év alatti gyermek belépésére jogosítja fel a vásárlókat. További részletek itt: http://www.hirmondo.ro/web/index.php/errol_tudott-html/85285-Mvsz-Mozi-Cityplex-megnyit-program-jegyrak.html