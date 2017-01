Több mint 500 volt

Talán kevesebbet kell sorban álljunk a pénzügyi hivatalban, de a bürokrácia szorítása még nem enyhül

Február elsejétől érvénybe lép a 102 nem adójellegű illeték eltörlését elő­író törvény. Ez elvben azt kellene jelentse, hogy kevesebbet állunk sorba és kevesebb pénzt fizetünk. Nem mindenki van erről meggyőződve.

Miklós Zoltán közgazdász azt mondja: amíg ki nem derül, hogy honnan pótolják a 102 nem adójellegű illeték be nem gyűjtése miatt a költségvetésben keletkező hiányt, addig nem kell sietni az ünnepléssel.

– Kétségtelen, hogy jó ötlet, hogy eltöröljenek az illetékekből, mert ha nem tévedek, több mint ötszáz ilyen volt ebben az országban, amivel valószínű világcsúcstartók vagyunk. Ugyanakkor nem kell ahhoz nagy közgazdásznak lenni, hogy az ember belássa: ez a pénz hiányozni fog. Ha most a kormány a hiányt ráterheli a többi, meg nem szüntetett illetékre, akkor nagyot nem nyertünk. Vagy egy más példa: nem kell az embe­reknek tévé- és rádióilletéket fizetniük, mert majd a kormány beteszi a kincstárból. Azt a pénzt viszont ugyancsak mi fizettük be, hogy akkor most arról ne beszéljünk, hogy ebben a tényleges esetben, az eddiginél is jobban ki lesz szolgáltatva a közszolgálati média azoknak, akiknek a „ceruzájukban van” a költségvetésük – mondja a szakember.

Miklós Zoltán nem látja megoldottnak a sorban állás gondját sem.

– Ha nem kell befizetnem a sofőrvizsgára azt a néhány lejt, de továbbra is napokig állok sorban a rendőrségen, vagy ingyen beírják a cégbíróságon a céget, de továbbra is két hétbe telik, akkor nem sokat oldottunk meg – mondja.

A közgazdász szerint csak akkor éri el a célját a kormány egyébként dicséretes kezdeményezése, ha további, kiegészítő intézkedésekkel valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy a köznép, tulajdonképpen az egész ország szabaduljon valamelyest a bürokrácia szorításából.

Amint ismeretes, február elsejétől eltörölték a cégek bejegyzésére vonatkozó adókat, kiiktatták a nem bírósági adónemeket, és eltörölték csaknem az összes konzulátusi adóterhet. Emiatt az egyszerű, ideiglenes útlevél 218 lej helyett csak 98 lejbe kerül majd, míg a biometrikus útlevelek 22 lejjel lesznek olcsóbbak: a 12 évnél idősebbek számára 280 lej helyett 258 lejbe, a 12 évnél kisebbek számára pedig 256 lej helyett 234 lejbe kerülnek. Nem kell fizetni illetéket az erkölcsi bizonyítványért, a névváltoztatásért, az új lakcím beírásáért a személyi igazolványba, a vadászengedély kiváltásáért, az állatok eladásáért és a birtoklevél kiállításáért. Továbbá nyugdíjasok számára ingyenessé tették a nyugdíjpénztár által nyújtott szolgáltatásokhoz és tájékoztatásakhoz való hozzáférést. A jogszabály eltörli a gépjárművekre fizetendő környezetvédelmi bélyegilletéket, a forgalomba való beírás, a sofőrvizsga illetékét, nem kell fizetni bizonyos okiratok hivatalos fordításáért és a más országokban kiállított anyakönyvek honosításáért sem.

Erdély András