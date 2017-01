Építkeznek Bölönben

Egy év alatt készült el a bölöni ravatalozó

Egy évvel ezelőtt még arról írtunk, hogy Bölönben kész a terve a ravatalozónak, jelenleg pedig az épület készen áll az átadásra.

Már a bútorzat és az egyéb kellékek is megérkeztek, a villany és a víz is be van vezetve – tudtuk meg Sikó Imre polgármestertől.

Ami az egyéb építkezéseket illeti, a községben az idén kiemelten kezelik az iskola manzárdosításának ügyét: jelenleg az építési engedélyre várnak, ha meglesz, jöhet a közbeszerzés. Az elöljárók bíznak abban, hogy a szeptemberi iskolakezdésig elkészülnek az épület bővítésével, amely így befogadhatja majd a II–VIII. osztályos diákokat. Jelenleg a tanulók egy részének az egyik egyházi ingatlan áll rendelkezésükre. Az új óvodaépületen is dolgoznak, ha az elkészül, az óvodásokat és a kisiskolásokat be tudja majd fogadni.

A megyei tanács pályázatainak segítségével a meglévő iskolaépületen is tudtak javítani, kicserélték a nyílászárókat, és az orvosi rendelőn is végeztek újításokat.

Böjte Ferenc