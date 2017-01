Elsorvasztanák a szakoktatást?

Demeter Dávid: Miért nem a Berde Áront és a Brâncușit vonják össze, ahol ugyanazok a szakok működnek?

A szentgyörgyi szakközépiskolák összevonása körül kialakult, sok indulatot felkavaró helyzet kapcsán megkérdeztük a Puskás Tivadar Szakközépiskola igazgatójának álláspontját is.

Tekintve a gyermeklétszám-fogyatkozást, illetve az évek óta fennálló gyakorlatot, mely szerint a kilencedik osztályok a következő sorrendben telnek fel: először a Székely Mikó Kollégiumban, aztán a Mikes Kelemen, a Református Líceum, a Művészeti Líceum, a Berde Áron Szakközépiskola, majd a Puskás Tivadar és a Kós Károly, nagyon valószínűnek látszik, hogy két osztállyal kevesebb nyolcadikos lesz, ami az utóbbi intézményből fog hiányozni. Kellett tehát lépni valamit – ismerte el Demeter Dávid iskolaigazgató, annak ellenére, hogy a kivitelezés módjára lenne más ötlete is, mint amivel a városvezetés előhozakodott.

Demeter hivatalosan csak akkor szerzett tudomást az összevonási szándékról, amikor a négy sepsiszentgyörgyi szakiskola igazgatóit behívták az önkormányzathoz, hogy ismertessék a városvezetés által, az iskolák körül kialakult gondok megoldására rendelt tanulmány következtetéseit, mely többféle megoldást javasolt.

Miután a tanfelügyelőségtől kapott beiskolázási számokat tartalmazó papírokban a Kós Károly osztályai már a Puskáséba integrálva jelentek meg, Demeter mint menedzser örült annak, hogy hosszú időre biztosítva van a gyermeklétszám saját iskolájában, és minden szakot lehet indítani, amit a vállalkozói szféra kér, de…

– Sem a beiskolázási számokat, sem az iskolahálózatot, sem a gyermeklétszámot nem én határozom meg, az iskolastruktúráról az önkormányzat dönt, a beiskolázásról a tanfelügyelőség. Nekem ebből a helyzetből kell kihozni a legjobbat – mondta az intézményvezető. – Miért nem a Berde Áront és a Brâncușit vonják össze, ahol ugyanazok a szakok működnek? Ezt a román nyolcadikosok szakképzési lehetőségeinek bővítése is indokolná, jelenleg ugyanis a Mihai Viteazul Líceumban növekvő osztályszám mellett csak a pincér- vagy szakácspálya áll azon diákok előtt nyitva, akik nem akarnak a megyéből elmenni. A Mikó, Mikes elméleti osztályai szintén hasonló szakokkal működnek, és túl sok van belőlük. Ha fel akarjuk tölteni a szakiskolákat, akkor onnan is el kellene venni, az a kérdés, hogy akarjuk-e? – tette fel a kérdést Demeter, megjegyezve, sajnos nálunk az is bonyolítja a helyzetet, hogy kétnyelvűség van, és bárhova nyúlnak, etnikai színezetű feszültség is keletkezik.

A Puskás-líceum volt aligazgatója, Újfalvi István, azt rója fel az önkormányzatnak, hogy bár a szakoktatás fontosságát hangoztatja, a gyakorlatban ennek ellentmondanak az intézkedései, látszik, hogy egyáltalán nincs gazdasági stratégiája, az utóbbi évek iskolamegszüntetései–összevonásai pedig a szakoktatás elsorvasztását szolgálják.

A Kós Károly-iskola azonban nem adja meg magát a városvezetés döntésének, január 31-re, keddre tüntetést szerveznek, melyen a tanári kar, a diákság és az érintett szülők is részt vesznek.

Bodor Tünde