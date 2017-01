Hiányolták a „pantallósokat”

Kisgyörgy Sándor kőröspataki polgármester szerint törvénymódosítás kellene ahhoz, hogy az adókat be lehessen hajtani

Nagy sajnálattal vették tudomásul tegnap gidófalvi találkozójukon az Olt menti polgármesterek, hogy – bár meghívták – az eseményen nem jelentek meg a parlamenti képviselők. Pedig a „pantallósoknak” lett volna, amit hallgatniuk.

Egybehangzó véleménye volt a málnási, a mikóújfalusi, a rétyi, az árkosi, a sepsikőröspataki, a sepsibükszádi, az illyefalvi, a maksai, az uzoni, a sepsibodoki és a gidófalvi polgármesternek, ha ők minden alkalommal „odateszik a csontot”, amikor parlamenti választások vannak, akkor elvárhatják, hogy „miután a székbe belekerültek”, akkor hallgassák meg gondjaikat.

Úgy döntöttek, hogy írásba foglalják, aláírják, és minden képviselőnek elküldik a gondok lajstromát és a megoldási javaslatukat is. Mi több, elvárják, hogy ez „fordítva is működjön”: a parlamenti képviselők is számoljanak be havonta, hogy mit sikerült ezekben az ügyekben megoldaniuk.

A legégetőbb panasz a jövedelmekkel van, mert „nem lehet normális az az ember”, aki „ezer s annyi lejes” fizetésekért naponta milliókról dönt, és felel is érte. Az sincs jól, hogy mindenkinek emelik a fizetését, csak a polgármesterét és az alpolgármesterét nem, annyira, hogy „a tanítótól a rendőrig mindenki többet keres”.

– Ezen nehogy azt értse valaki, hogy én a tanítótól sajnálom. De az nincs jól, hogy a napi 24 órát szolgálatban lévő polgármester, aki felelősségre vonható, ha esik az eső, ha nagy a hó, ha rossz az út, vagy leég az iskola, az az utolsó ember legyen a faluban, aki könyörög a könyvelőjének, ne menjen máshova dolgozni, miközben 1 600 lejért naponta azt kockáztatja, hogy bezárják – fogalmazta meg Fodor István sepsibodoki polgármester.

A „hazai pályán” játszó Berde József szintén törvénymódosítással látná megoldhatónak azt, hogy a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) csak akkor fizesse a „milliárdokat” a gazdáknak, ha azok kifizetik „néhány százezer lejes” adóhátralékukat. A gidófalvi polgármester, aki szemlátomást régi pénzben számol, ezt úgy látja megoldhatónak, hogy a gazdától kérjenek adóigazolást az APIÁ-nál.

Hasonlóan törvénymódosítást javasolna Kisgyörgy Sándor sepsikőröspataki polgármester, aki nem érti, hogy fordulhat elő, hogy egy cég 100 ezer lej adóval tartozik, utána csődöt jelent, nem fizet, majd a cégvezető másnap alapít egy új céget, „s minden megy tovább”.

„A polgármesteri hivatal nem egy fejőstehén” – oszlatta el az esetleg meglévő kételyeket Ráduly István. Az uzoni polgármester perelni készül a hulladékelszállító céggel, amelyik mérleg nélküli autóval hordja el a szemetet, „annyit számláz, amennyit akar”, s még utólag, kérésre sem hoz egy mérlegnyugtát, hogy „miért annyi, amennyi”. Ráduly szerint „örökre ki kellene tiltani” a versenytárgyalásokról azokat a szállítócégeket, amelyek „csúfolkodnak az utasokkal”: késnek a járatok, és sokkal több bérletet adnak el, mint ahányan felférnek a buszra. Ez ügyben ellenőrzést ígért Grüman Róbert, a megyei tanács jelenlévő alelnöke.

Erdély András