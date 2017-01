Frontálisan ütköztek

Vasárnap este, tíz perccel hét óra előtt történt közúti baleset, amelyben öt személy sérült: szerencsére mindenki biztonsági övet viselt, ez is hozzájárult, hogy kisebb karcolásokkal megúszták a kalandot az utasok – magyarázta Nicoleta Marin, a megyei rendőrség szóvivője. Kifejtette, hogy a 11-es országúton, a Csernáton és Kézdivásárhely közötti útszakaszon frontálisan ütközött két személygépkocsi, miután a 30 éves sofőr szabálytalan előzésbe kezdett. A vétkes és a szabályosan közlekedő, 49 éves sofőr is megsérült, továbbá egy 27 éves nő és egy 29 éves férfi (a szabálytalanul előző autó utasai), illetve egy 8 éves gyermek is könnyű sérüléseket szerzett.