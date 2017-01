Madárinfluenza-gyanú

Mint arról már beszámoltunk, Románia számos megyéjében, többek között a szomszédos Bákó, illetve a közeli Prahova megyékben is azonosították a madárinfluenzát, így a háromszéki hatóságok is készenléti állapotot hirdettek. A napokban Kézdivásárhely környékéről hoztak be egy nagytestű, elpusztult madarat, ám a laborvizsgálatok után kiderült, hogy nem a veszélyes kór végzett vele. A legfontosabb, amit a háromszéki gaz­dáknak be kell tartaniuk, hogy a pár napon belüli, nagyobb számú baromfielhullás esetén azonnal értesítsék a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóságot a 0267.651.712-es, vagy a 0722.700.699-es telefonszámok egyikén. Ugyanakkor, a lakosság is jelentheti az említett számok egyikén, ha nagytestű vadmadarat talál elhullva.