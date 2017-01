Huszonhatot elfoglaltak

Az elmúlt hónapokban több tucat állást hirdettek meg a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatalban, a város vezetősége arra számít, hogy ezáltal jelentősen javulni fog az önkormányzati szolgáltatások minősége.

Január 19-ig összesen 65 állást hirdettek meg 26 irodába, amelyből 38 köztisztviselői és 27 szerződéses. A városháza tájékoztatása szerint ugyaneddig az időpontig 98-an jelentkeztek ezen állásokra, és 26-ot foglaltak el. Ezek az adatok tartalmazzák annak a hat irodának is a 11 állását, amelyeket januárban tettek közzé, köztük olyanokat is, amelyeket a tavalyi év végén nem töltöttek be. Ezek elfoglalása folyamatban van, az adott irodák várják a jelentkezőket.

A meghirdetett állásokból négy vezetői tisztség, ebből kettőt foglaltak el, kettő pedig betöltésre vár. Ugyanakkor 47 álláshoz felsőfokú, míg 17 állás betöltéséhez középfokú végzettség (érettségi), szakiskolai diploma vagy általános iskolai végzettség (10 osztály) szükséges, amelyből 7-et elfoglaltak már, 5 hirdetési eljárás alatt áll.

Tavaly szeptember 23-án jelent meg az első álláshirdetés ebből a csomagból, az ügyfélszolgálati, tájékoztatási és iktató irodában, amely egyébként „az egyik legnépszerűbb irodája” lett a hivatalnak, ugyanis itt regisztrálták a legnagyobb túljelentkezést: egy állásra hatan jelentkeztek, ám senkinek nem sikerült a versenyvizsgája.

A városháza szerint a kezdő, vagyis semmilyen szakmai tapasztalatot, régiséget nem feltételező állások iránt nagyobb volt a kereslet, mint a több év régiséggel meghirdettettek iránt. Különösen igaz ez a jogász és műszaki végzettséggel rendelkező jelentkezők esetében.

Kiss Edit