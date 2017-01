Idén felépítenék

Nagyajta: bíznak abban, hogy az új év több megvalósítást hoz, mint a tavalyi

A tavalyinál jobb évben reménykedik Bihari Edömér, Nagyajta község polgármestere. Tavalyi költségvetésük ugyanis csak 43%-a volt a tavalyelőttinek, így amikor megkértük, jellemezze a 2016-os évet, csak annyit mondott röviden: „vékony év volt”.

– Idén az orvosi rendelő megépítésére összpontosítunk, ez a prioritás számunkra. Fontosnak tartanánk ugyanis, hogy a község lakói a jelenleginél jobb körülmények között részesülhessenek egészségügyi ellátásban – tért át az egyik legfontosabb idei terv ismertetésére.

A nagyajtai régi orvosi rendelő épülete pontosan három éve, 2014 elején égett le, azóta a háziorvosi szolgálatot a központban található, a polgármesteri hivatalnak is helyet adó épületegyüttesben látja el a községi orvos és felesége. A helyzet azonban hamarosan változhat, hiszen az új rendelő megépítésére a közbeszerzés már ki van írva, február 20-án jár le. Utána van egy hónapos fellebbezési határidő a cégeknek, ha ez is letelik, a nyertes elméletileg kora tavasszal már nekifoghat az építkezésnek.

Az épület 272 négyzetméteren fog elterülni, nemcsak orvosi rendelő, de kezelő, fogorvosi rendelő is helyet kap benne, továbbá a Diakónia Keresztyén Alapítvány helyi szervezete is itt kap székhelyet, raktározási lehetőséget, helyiséget a szociális mosodája számára. Az épület egy része szolgálati lakásként fog szolgálni az itt dolgozó orvos vagy fogorvos számára.

Az épület költségei áfa nélkül 571 ezer lejt tesznek ki, azokat a polgármesteri hivatal saját erőből, illetve adakozásból fedezi. A rendelő építésére már gyűjtést szervezett a helyi református egyház (1100 lejt gyűjtöttek), Alsónémediből, Nagyajta magyarországi testvértelepüléséről az önkormányzat 500 ezer forintot küldött, de ugyaninnen magánszemélyek is adakoztak: Vincze József 20 ezer forintot, Szabó Éva 30 eurót adott. A francia testvértelepülés, Fresnes 15 ezer eurót küldött a nagyajtaiaknak hasonlóképpen erre a célra, a helyi közbirtokosság pedig 5000 lejjel segített. A nagyajtaiak frízföldi holland testvérközössége pedig felajánlotta, hogy a Diakónia által használt rész építési költségeit teljes egészében állja.

– A többi költséget mi fedezzük. Bízom benne, hogy idén felépíthetjük az új rendelőt – összegezte az elöljáró.

További tervek is vannak a községben: felújítanák a kultúrotthont, erre már van megnyert pályázat, következne a közbeszerzés kiírása. Ravatalozók építésére is készülnek: Nagyajtán a terv és a telek is megvan, a költségekre azonban pályázniuk kell, Középajtán pedig a napokban jelölik ki, hol lenne a legalkalmasabb hely az építmény számára.

