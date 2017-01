Emberként is bizonyítottak

A Kovászna Megyei Sürgősségi Felügyelőség is válaszolt az Andrei Mureșanu Színház felhívására, amelyben a leégett kommandói iskola megsemmisült könyvtárának pótlására, azaz könyvadományozásra szólított fel minden jó szándékú embert, illetve vastag téli ruhákat, kabátokat is elfogadtak, és bárki által elérhetővé tettek a színház előterében elhelyezett állványon. Múlt héten a katasztrófavédelem alkalmazottainak jóvoltából a hajléktalanoknak szánt nagy mennyiségű ruha és több száz kötet gyűlt össze, ez utóbbiakat a színháznál összegyűlt könyvekkel együtt el is szállították Kommandóra. A tűz martalékává lett 9000 kötetes könyvtárat tehát szinte felerészben, 4000 kötettel pótolták.