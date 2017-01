Online adófizetés

Megyeszékhelyi olvasónk nehezményezte, amennyiben a helyi adóját a ghiseul.ro online felületen szeretné kifizetni, akkor ott nem élhet a helyi tanács által megszavazott tízszázalékos kedvezménnyel. Bár alapelv, hogy „az olvasónak mindig igaza van” – ezt kénytelenek voltunk ellenőrizni.

Valami tévedés lesz – mondta el megkeresésünkre Sztakics Éva alpolgármester, akinek beolvastuk az olvasó üzenetét. „Szeretném, ha megérdeklődnék a sepsiszentgyörgyi tanácstól, hogy aki a ghiseul.ro oldalon fizeti az adót, annak miért nem adják a 10 százalékos kedvezményt?” – kérdi az olvasó, aki szerint ez így „nem könnyítés, hanem átverés”.

Az alpolgármester kifejtette: a program természetesen „érzékeli”, hogy milyen dátumon akarnak fizetni, és levonja az annak megfelelő kedvezményt a fizetendő összegből, és ezt jól láthatóan fel is tünteti. Hangsúlyozta: semmilyen kérést nem kell sehova beadni, a rendszer működik, és továbbra is arra bátorítja az adófizetőket, hogy vegyék igénybe, mert könnyű, gyors és megbízható.

Magunk is kipróbáltuk. A program a legelső belépéskor egy felhasználónevet és egy jelszót kér, majd a névvel és személyi számmal azonosítja a belépőt, e-mail-címet és telefonszámot kér. Második lépésben a bankkártya adatait kell megadni. Ezt követően, a megadott e-mail-címre elküld egy új felhasználónevet és egy új jelszót, amivel ismét be kell lépni, és a jelszót kötelező módon megváltoztatni. (A második alkalommal már csak innen kezdődik a kifizetési procedúra). Ezután megjelennek az adótételek (külön házra, területre, gépkocsira) és a részleteknél (detalii de plata) pontosan leírja, hogy mire mennyit számoltak, és itt jelenik meg az alkalmazott kedvezmény is. Ezután már csak fizetni kell…

E. A.