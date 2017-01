A H3N2 első áldozata

Idős sepsiszentgyörgyi férfinál azonosítottak H3N2 vírust – tájékoztatták tegnap lapunkat. A „mintát” a sepsiszentgyörgyi megyei sürgősségi kórházból küldték bevizsgálásra.

Dr. Sánta Ferenc, a megyei közegészségügyi igazgatóság járványmegelőző osztályának főorvosa érdeklődésünkre megerősítette a hírt, és kifejtette: „Európa-szerte az idősebbek (65 év fölötti személyek) körében szedi halálos áldozatait az idei influenza”.

A szakember elmondta, hogy ezt a szezont a H3N2-es vírustörzs dominálja, illetve pár B típusú grippés esetet is azonosítottak Európában.

– A legjobb védekezés a megelőzés. Idén 11.200 influenza elleni oltást igényeltünk a minisztériumtól, ám csupán 2800-at kaptunk (ez közel sem fedi a megye szükségletét) – összegzett dr. Sánta.

A legszomorúbb viszont, hogy a sokéves tapasztalat azt mutatja, még a bérmentve felajánlott oltóanyagot sem fogadja el mindenki.

- A grippevírus folyamatosan változik, ezért kell minden „szezonban” újraoltani. A mostani azonosítás arra utal, hogy több fertőzés is előfordul a megyében. Az emberiségben egy filozófiai életfelfogás-változás van, az emberek gyanakvók, bizalmatlanok mindennel szemben: az oltásokról rendszeresen beszélnek a médiában is, nevelőkampányok is zajlanak, ám számtalan fanatikus oltás-ellenes elmélet is napvilágot lát, ez elbizonytalanítja a lakosságot, a rémhírek miatt visszautasítják a védőoltást – összegzett a szakember.

Dr. Sánta hangsúlyozta, hogy az oltásoknak köszönhetően számos egykor aggasztó betegség veszélye már eltörpült – ilyen például a veszettség, a tetanusz –, de a nálunk létező leggyorsabban terjedő kanyarót is példaként említette, hiszen az oltáshiány miatt ez utóbbi újra felütötte a fejét (igaz, hogy az oltásoknak köszönhetően lassan terjed, nem söpör végig az országon).

Tinca Teddy