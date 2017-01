Nem dőlt meg a csúcs

Háromszéken tavaly is főképpen Erdővidéken, Nagybacon környékén jegyezték fel a legtöbb, hivatalosan lejelentett vadkárt: ez nem véletlen, hiszen megyeszerte az említett terület legelőin, erdőszélein tartózkodik a legtöbb jószág (és vadállományban sincs hiány), így a vad és a pásztorok, nyájak közötti „kontaktus” szinte elkerülhetetlen.

Gheorghe Neagu, a megyei környezetvédelmi hivatal vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy tavaly Háromszéken 111 esetben okozott vadkárokat a medve: összesen 94 juhot, 29 tehenet, 1 disznót, 1 lovat és 7 kecskét ölt meg, 3 alkalommal összesen 11 méhkaptárt tett tönkre. De közel 1 hektárnyi búzát, 15 hektár kukoricát is megkárosított, illetve zab-, cukorrépa-, repceföldekre is ellátogatott a mackó, továbbá szilvafákat, alma-, és körtefákat is meghántott.

Míg 2015-ben fele ennyi, összesen 46 vadkár történt, addig 2014-ben jegyezték fel az eddigi (2008-óta zajlik a felmérés) legtöbb, 167 vadkárt.

Berde Lajos, a hivatal környezetvédelmi szakembere érdeklődésünkre kifejtette, hogy a medvék hozzászoknak az emberek jelenlétéhez, megbátorodnak (ehhez az etetés is hozzájárul), többek között ezzel is magyarázható az egyes években gyakoribbra sikeredő „látogatások” száma.

– A jelentősebb károkat mindig jelentik a gazdák, hiszen kártérítésben részesülnek. Inkább a fakitermelés, az emberközelség játszik közre abban, hogy a medvék településekre merészkednek be – részletezte Berde.

Tavaly amúgy 3 esetben jelentettek emberre veszélyes medvetámadást, ez a szám csökkent a 2015-ben jegyzett 6 támadáshoz képest: egyik eset sem volt halálos.

A vaddisznók tavaly 24 alkalommal rongáltak meg főképpen kukorica- (14,71 hektár) és krumpliföldeket (3,34 hektárt).

A farkasok tavaly 8 alkalommal okoztak károkat a gazdáknak: 102 juh és 1 kecske vált az ordasok áldozatává.

Tinca Teddy