Picit tolódik a szalagvágás

A helyszín lenyűgöző, befejezés után a céhes város egyik reprezentatív épülete lesz

Ahhoz képest, hogy egy korábbi írásunkban március közepét jelöltük meg a jégpálya szalagvágása időpontjának, a kedden tett terepszemle szerint – és az egyik kivitelező cég igazgatójának az elmondása alapján – április 31-én lehet felavatni a kézdivásárhelyi műjégpályát. Ennek oka, hogy az építkezést végző cégkonzorcium elég sok technikai kihívással szembesült.

A létesítményt Bokor Tibor polgármester és Szőcs Gyula, a Conico Rt. igazgatójának a jelenlétében tekintettük meg. A nemzetközi mérkőzések lebonyolítására is alkalmas műjégpályánál a munkálatok oroszlánrésze el van végezve, maga az épület pedig lenyűgöző, ahogy Szőcs Gyula is fogalmazott, befejezés után a céhes város egyik reprezentatív épülete lesz. A tervezők mindenre gondoltak, mozgássérültek közlekedését lifttel oldották meg, nekik egyébként külön lelátórész áll a rendelkezésükre, ugyanakkor van televíziós közvetítéseket segítő kommentátorszoba, hat öltöző és mosdó, a berendezéseket vezérlő informatikai rendszernek külön szerverterem stb. Az is jó hír, hogy a szükséges berendezések 95 százaléka már Kézdivásárhelyen van, így többek között egy új, modern jégborotvát is megtekinthettünk.

A műjégpályát építő hármas cégkonzorcíum munkásai most hétfőn vették fel a munkát, és a belső tér kialakításán dolgoznak. Az épület jóval méretesebb a sportcsarnoknál, és az ország egyik legmodernebb műjégpályája lesz. Bokor Tibor polgármester velünk együtt tudta meg, hogy műszaki okok miatt a pályát nem lehet márciusban átvenni, éppen ezért a város lakóinak a megértését kérte, viszont örömmel nyugtázta, hogy ha pár hét késéssel is, de végre elkészül az ötmillió eurót felemésztő új sportlétesítmény.

A tervezők a kivitelezés során rengeteg nehézségbe ütköztek, amire különleges megoldásokat kellett keresniük. Nem volt egyszerű a tetőszerkezetet megépíteni (hatvan méter hosszú egy-egy tartógerenda), és most a földre kerülő műgyanta leöntése is különleges eljárással történik, gyakorlatilag a nézőteret egy sátorral kell bevonják, hogy a száradáshoz szükséges optimális hőfokot biztosítani lehessen – tudtuk meg Szőcs Gyulától. A Conico vezetője azt is elmondta: tudomása szerint a kézdivásárhelyi műjégpálya a méreteit tekintve nem lesz az ország legnagyobbjai között, de tény, hogy ilyen ellátottsággal csak a brassói és a kolozsvári hasonló létesítmények bírnak.

„Kihívásként éltük meg a kézdivásárhelyi pálya építését, úgy vélem, egy cég létezése során egyszer adódik ilyen lehetőség, hogy ekkora munkát el tudjon végezni, így presztízskérdést is jelent az építkezésben részt vevők számára, hogy a pálya tökéletes legyen” – vélekedett Szőcs Gyula.

Amint az időjárás kedvezővé válik, az önkormányzat megkezdi az épület körüli tér rendezését is. A nagyon látványosnak ígérkező övezet révén nemcsak a terület rendeződik, hanem gyakorlatilag egy új parkkal is gazdagodik a város.

Bartos Lóránt