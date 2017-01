Ökoszemléletet a faluba!

Jó példa ötletes újrahasznosításra. És most még nyerni is lehet vele!

Falusi iskoláknak hirdet szelektív hulladékgyűjtési versenyt az eddig főleg országos szinten megszervezett szemétszedő akcióiról elhíresült Let’s do it Romania csapata. A környezetvédelmi őrséggel együtt ezúttal a Let’s be eco! – Legyünk ökók! című versenyt hirdetik meg, amelynek végén 28 íróasztalt és mintegy 600 laptopot és asztali számítógépet osztanak szét a legtevékenyebb 40 iskola között.

Nemcsak gyűjteni kell az újrahasznosítható hulladékot, a gyerekeknek a kreativitásukat is meg kell csillogtatniuk, mert ezekből az eldobált szemetekből január 15-e és február 28-a között különböző alkotásokat kell szerkeszteniük, vagy ezek tervét lerajzolniuk és azok fényképét a concurs@letsdoirtomania.ro e-mail-címre beküldeniük. A versenybe egy űrlap kitöltésével (letölthető a letsdoitromania honlapról) és egy szándéknyilatkozat megírásával lehet benevezni január 27-ig.

A rendezvény partnereinek képviselőiből és a szervezőkből álló zsűri elbírálási szempontjai: az alkotások eredetisége, komplexitása, de az is, hogy az iskola összlétszámához viszonyítva hány gyereket sikerül bevonni az akcióba. A pazarlás megelőzése az egyik legfőbb célunk – jelentette ki Andrei Cosuleanu projektmenedzser.

Bodor Tünde