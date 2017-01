Még mindig segítségre várnak

Molnár Julianna az önkéntesek körében. Már egy kicsi szoba és egy kis konyha is elég lenne

Majdnem egy hónappal a legutóbbi nagybaconi tűz­eset után ismét felkerestük az erdővidéki tűzkárosultakat, szám szerint négy családot, arra lévén kíváncsiak, hogyan sikerült átmenetileg berendezkedniük, miként zajlik életük az elszenvedett veszteségek után.

A nagybaconi Veres Zsuzsanna két kisgyermekével édesapja házának egyik szobáját alakította otthonossá, amennyire lehetett. A Sepsiszentgyörgyön varrodában dolgozó, elvált nő, mint ismeretes, azelőtt testvérének a szomszédban található házában lakott, ott érte a tűzkár. Két, Bacon községhez tartozó faluban, Magyarhermányban és Szárazajtán gyűjtöttek adományokat számukra, azok azonban korántsem elegendők ahhoz, hogy az újrakezdéshez szükségeseket előteremtsék belőlük. Jelenleg az alig pár négyzetméteres szobában élnek hárman, mint mondta, tervük, hogy tavasszal egy szobával még bővítsék a házat. Ha sikerülne, akkor neki és gyermekeinek is lenne elegendő terük egy normális életvitelhez.

A felsőrákosi Szakács család továbbra is házuk pincelakásában fogad, miután kiégett szobáik felett egyelőre csak a tetőzetet sikerült megjavítani. A szintén két kisgyerekes család sorsa hasonló: szűk szobába vannak összezsúfolódva, a családfő egyelőre csak tervezget. A megégett gerendák kicserélése mellett nyílászárók kellenének ahhoz, hogy a szobákba visszaköltözhessenek, ahogy számolta, három ajtó és öt ablak. Miután azok meglennének, meszelnie kellene, ehhez viszont az idő felmelegedése is szükséges. Számukra is gyűjtöttek pénzt Felsőrákoson, csakúgy, mint a szintén tűzkárt szenvedett felsőrákosi idős Molnár Juliánna és élettársa számára: mint megtudtuk, 1351, illetve 1326 lejt.

A két idős ember is ideiglenes otthonban van, leégett házuk szomszédságában. A szerényen berendezett szobában füst fogadott, Julianna néni azt mondja, a kémény miatt, és éppen megkért valakit, hogy segítene megnézni, mi lehet a gond. Az idős pár is reméli, tavasszal nekifoghatnak, és leégett házuk helyébe újat építhetnek. Nekik már egy kicsi szoba és egy kicsi konyha is elég lenne.

A baróti Bács család, akiknek októberben égett le otthonuk, már jól van: beköltöztek új házukba, de a külső vakolás és szigetelés mellett még be kell vezetni a villanyt, valamint a vizet is. Utóbbit az udvarra ásott kútból tervezik megoldani.

Az adománygyűjtésekből származó pénzek után a napokban a Gondviselés Segélyszervezet erdővidéki önkéntese, Demeter Zoltán közbenjárására a három rászorult erdővidéki család 50-50 ezer forintnyi pénzadományt is kapott a magyarországi Johannita Segítő Szolgálattól, az erről szóló bizonylatot a segélyszervezet erdővidéki tagjai nyújtották át nekik egy-egy tartós élelmiszert, illetve a székelyudvarhelyi Székelyföldi Legendárium csapata által ajándékozott játékokat és kiadványokat tartalmazó csomag kíséretében. Utóbbiakból a Bács család legfiatalabb tagjai is részesültek.

