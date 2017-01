Számadásra hívva

Behúzott fékkel indult az új évnek a munkaügyi hivatal. Középen Kelemen igazgató

A héten az új munkaügyi miniszter, Lia Olguța Vasilescu előtt is megmérettetnek a munkaerő-foglalkoztatási hivatalok igazgatói, illetve az intézmények elmúlt évi tevékenysége. Addig is fentről azt az értékes útmutatást kapták, hogy a kormányprogram előírásainak a maximális betartására törekedjenek, ehhez azonban még nincsenek számok is előirányozva, és a költségvetés tételeit sem lehet tudni. Kelemen Tibor kedden sajtótájékoztatón értékelte ki a múlt évet.

Kovászna megyében jelenleg 4497 munkanélküli szerepel a nyilvántartásban, de csak 752 személy kap segélyt. Városokra lebontva: Sepsiszentgyörgyön 1817 munkanélküliből 181 fizetett, Baróton 1100-ból 111, Kézdivásárhelyen 650-ből 247, Kovásznán 584 személyből 138, Bodzafordulón 304-ből 75. A nők foglalkoztatottabbak, csak 4,43%-uk munkanélküli, a férfiaknak viszont 5,71%-a.

Az országos mezőnyben ezek a számok valahol középen helyezik el megyénket. Míg a sereghajtó Vaslui megye 12%-os mutatóval, követi Teleorman 11-gyel, Buzzó 9-cel, az országos munkanélküliségi ráta 4,7%-os, a Kovászna megyéé pedig 5,09%-os. A tartós munkanélküliek, akik nem kopnak ki a statisztikákból, 80%-ban romák, akiknek „sem a munkához való hozzáállásuk, sem iskolázottságuk nem megfelelő” – mondta Kelemen Tibor, hozzátéve, hogy ha munkába állnának, nekik is járnának a támogatások.

Abban a 14 helységben lakók, amelyek szerepelnek az országos mobilitási programban (Nagybacon, Nagyborosnyó, Dálnok, Bölön, Esztelnek, Hidvég, Bardocz, Barátos, Bereck, Gelence, Előpatak, Maksa, Ozsdola, Zágon), új munkahely érdekében történő költözéssel és letelepedéssel járó jelentős összegekre is jogosultak (lennének). Előpatak 2500 lakosából 485 munkanélküli, itt a legmagasabb a megyében a munkanélküliség, 19%-os.

Tavaly nem voltak masszív elbocsátások, főleg az építővállalatoktól kerültek ki az újabb munkanélküliek, illetve Kovásznán a turizmusban dolgozó mintegy 100 embert bocsátották el 3-4 hónapra, őket azonban szezonban visszaveszik a szállodák, meghatározott munkaidőre. Brassópojánán hosszú távra is alkalmaznák őket a szolgáltató-szektorban, de a fizetés nem elég stimuláló ahhoz, hogy az emberek vállalják az ingázást. Téli munkaszünetük némi pluszjuttatással is jár, a munkanélküli támogatáson kívül kapják az államtól az élelmiszersegélyt, a fűtéstámogatást is. A megye cégei 3168 személyt alkalmaztak tavaly, közülük 497 olyant, akiknek szubvenció jár (vagy alkalmazóiknak) – az elmúlt öt évben ez a legmagasabb szám.

Ami a tanfolyamokat illeti, 2016-ra „27 foglalkozásban 60 kurzust terveztünk 922 személy bevonásával, de mivel augusztusban a minisztérium felszólította a hivatalt, hogy fogjuk vissza magunkat, és takarékoskodjunk, összesen 25 csoportot indítottunk 12 mesterségben, 371 személlyel” – mondta Kelemen. Informatikai és vállalkozási alapismereteket, angolt és németet oktattak, személyzeti referenst, egészségügyi mediátorokat, könyvelőket, kereskedelmi dolgozókat, manikűrösöket, asztalosokat, masszőröket képeztek; 332-en el is végezték e tanfolyamokat, és szinte mindegyiküket alkalmazták is.

Bodor Tünde