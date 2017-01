Erő a kapcsolatokban

Nem tolonganak az EURES-hálózatban meghirdetett külföldi munkahelyekre az érdeklődők, egyre csökkenő számban vesznek részt a válogatásokon – számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján Kelemen Tibor, a munkaerő-foglalkoztatási hivatal igazgatója. A jelenségnek két magyarázatát adta.

Egyrészt, akik már voltak kint, a visszautat maguk is megtalálják egy bevált munkahelyre, őket már jobban meg is fizetik munkaadóik. Másrészt az alkalmazók is könnyebben felvesznek valakit, akit egy nála dolgozó ismerős, rokon be­ajánl, így sokan, akik az unióban dolgoznának, saját kapcsolataikra támaszkodnak. De a megbízók embereiből álló bizottságok is alaposan kikérdezik a pályázókat, előnyt élveznek, akik már ismerik a nyelvet és függetlenek – szemben a családosokkal.

Angliában idősgondozóból van hiány, Olaszországba rengeteg (280) asszisztenst, Csehországba sofőröket, Németországba szakmunkásokat (hentest, esztergályost, villástargonca-kezelőt, lakatost, szakácsot) és betegápolókat, idősgondozókat keresnek. Máltán a szolgáltató szektorba várják az embereket, Lengyelországban is örömmel fogadják a nyelvet beszélő ügyfélszolgálatosokat, eladási tanácsadókat.

Első pillantásra feltűnik, hogy (talán az idősgondozóit kivéve) nálunk is hiányszakmának számító foglalkozások képviselőit keresik, ennek ellenére a Kovászna megyei fiatalok nem tolonganak a szakiskolákba, több meghirdetett osztály is elveszhet érdeklődés hiányában, pedig – tette hozzá Kelemen – a hivatalban nyilvántartott 224 frissen végzett közül is sokan az elméleti líceumokból kerültek ki, illetve olyanok, akiknek nem sikerült az érettségijük.

Bodor Tünde