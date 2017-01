Késik, de nem múlik

Tél Baróton. A kikelet várhatóan új vízszolgáltatót hoz

Kisebb huzavona után egyenesbe érkezett az ER-AQUA cég, amely a tervek szerint nemcsak a baróti, de – ha igény lesz rá – más erdővidéki települések vízszolgáltatását is átveszi.

A január 9-i baróti tanácsülésen újabb határozat született a cég létrehozásáról. Tavaly augusztusban már egyszer döntöttek erről, de a prefektúra megtámadta a határozatot, majd a cégalapítással előzőleg megbízott személy sem bizonyult alkalmasnak, mást kellett keresni helyette.

Lázár-Kiss Barna polgármester ezúttal is elmondta, a cég a városé lesz, a következőkben pedig egy egyesület keretében működne, melyhez lehetőségük lesz csatlakozni az erdővidéki községeknek is. Ugyancsak elhangzott ezúttal is, hogy miután az új cég átveszi a szolgáltatást, a víz ára várhatóan emelkedni fog Baróton.

Érdeklődésünkre Bocz Béla, a baróti vízszolgáltató jelenlegi adminisztrátora elmondta, egyelőre nem született semmilyen döntés arról, hogy mennyivel emelnék az árat, annak procedúrája amúgy elég hosszas, az új árat a közszolgáltatásokat felügyelő országos hatóságnak is jóvá kell hagynia. Hozzáfűzte, komolyabb kintlévőségei a szolgáltatónak a múlt évről nem maradtak, akiknek nagyobb tartozásuk volt, azoktól felszólítás, esetenként per révén hajtották be a víz árát.

(böjte)