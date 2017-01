Itt a kutya, hol a kutya?

Léna kutya kitartó keresése szerencsés véget ért

Sok kutyatulajdonos keresi a szilveszteri petárdázáskor világgá futott kutyáját. Többek közt egy kertben tartott, kéthónapos németjuhász szökött meg az óév fordulóján Sepsiszentgyörgyön.

Tulajdonosai azon nyomban hirdetni kezdték plakátokon, közösségi oldalakon is, hogy keresik Lénát, és ismerve a szóbeszédet, miszerint az őrkői cigányoknál kell keresni ilyenkor a kutyákat, akik azért fogják be, hogy váltságdíjat kérjenek, ott is körülnéztek, de nem bukkantak a nyomára.

Tíz nap múlva azonban mégiscsak egy őrkői koldusgyerek jelentkezett, egy elárusító segítségével hívta a hirdetésen látható telefonszámot, hogy az erdő alatt, egy udvarban látta a kutyust, és megmutatta a gazdiknak. Bár a helyszínen egy öregasszony tiltakozott, hogy ő bizony nem adja a megkötött kutyát, míg a fia nem jön, Lénát gazdái nagy örömmel eloldották láncáról, és ezúttal önszántukból a gyereknek és a háztulajdonosnak is adtak jutalmat.

– Nem tudták, hogy keressük, mert nem olvasnak – azt mondták. Már szökése napján befogták Lénát, nem éheztették, nem bántották, de mióta hazahoztuk, egyfolytában alszik – mesélte a gazda.

Most éppen egy hasonló körülmények között eltűnt komondor keresnek.

Bodor Tünde