Évértékelő Barátoson

Tánczos Szabolcs örömmel nyugtázta, hogy a lakosság együttműködik az önkormányzattal

Fél év telt el azóta, hogy Barátos község élére az RMDSZ-es Tánczos Szabolcsot választották, ami nem sok idő, de épp elég ahhoz, hogy kiderüljön, a községvezetői munka sem fenékig tejföl, mert biza az elképzelt terveket nem mindig sikerül megvalósítani – derült ki az elöljáróval folytatott évértékelő beszélgetésünkből.

– Melyik három eredményre a legbüszkébb az elmúlt évből?

– Esetemben fél évről beszélhetünk, és ahhoz képest sikerült néhány fontos gondot megoldani. Elsőnek megemlíteném a Barátost, Pákét és Orbaiteleket érintő szennyvízhálózat kialakítását, ami bár még nincs befejezve, de jó ütemben haladt a munkálat. Másik fontos megvalósításnak a Feketeügyön áthaladó, orbaiteleki híd felújítása tekinthető. Ehhez a megyei tanácstól, illetve a kormánytól is kaptunk támogatást. A 45,5 méter hosszú híd feljavítását tavaly elkezdtük, idén áprilisban szeretnénk befejezni. Ez nagyon fontos a helyiek számára, mivel sok gazdának a Feketeügyön túl találhatóak a földjei. Harmadiknak a községet érintő közvilágítási munkálatot említeném meg, ugyanis az Electrica villanyáram-szolgáltató nekifogott a póznák, vezetékek cseréjének, és az önkormányzat új világítótesteket helyezett el.

– Biztosan kudarcban is volt része. Emeljen ki három negatívumot is az elmúlt évből.

– A sikerek között említettem a szennyvízhálózat jó ütemben történő haladását, azonban kudarc is egyben, hogy a munkálathoz szükséges anyagiak nagyon nehézkesen, rengeteg utánajárással érkeznek meg a Környezetvédelmi Alaptól. Továbbá szerettük volna a Barátos községben levő területek tulajdonjogát tisztázni, felmérni, majd telekkönyveztetni, azonban a munkánkat nehezíti, hogy a polgármesteri hivatalnál nincs szakember, és a meghirdetett topográfus-állásra sem jelentkezett senki. A harmadik negatívum szintén a szennyvízhálózat létesítéséhez kapcsolódik: ugyanis a munkálat során nem minden utcát sikerült visszaállítanunk az eredeti állapotába, ám idén is dolgozunk ezen, addig is a lakók megértését kérjük.

– Melyik a három legfontosabb célkitűzés az idénre nézve?

– Számos tervem van, azonban most csak azokat sorolom, amelyek a legnagyobb eséllyel megvalósíthatóak. A községi ivóvízhálózatnak a fejlesztési minisztérium által finanszírozott létesítése a közbeszerzés fázisában tart, ezért remélem, hogy idén neki tudunk kezdeni a kivitelezésnek. A másik tervem idénre, hogy az önkormányzat tulajdonában levő épületek közül legalább egyet újítsunk fel. A harmadik terv, hogy a továbbiakban is folytatnánk a hidak rendbetételét és a mezei utak karbantartását a községben.

Nagy Sz. Attila