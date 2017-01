A jó szándék ragályos

Bár igazi hajléktalanok kevesen vannak a Szentgyörgyön, és azoknak megvan a lehetőségük a hideg elől a hajléktalanszállóra húzódni, olyan rászorulók, akik fáznak a fűtetlen lakásban, akiknek elégtelen ruházatuk miatt kell vacogni, annál többen. A közösségi hálón is terjednek a jó ötletek az embertársak megsegítésére, és sokan a lájkolásnál többet is megtesznek értük. Az Andrei Mureșanu Színház szervezésében egy, a színház előterébe kihelyezett ruha­akasztóra bárki bevihet egy télikabátot, amit onnan elvehet az, akinek szüksége van rá. Az állványon állandó jelleggel van is legalább 20 kabát, pedig fogynak is, jönnek a jelentkezők értük, mert a hír gyorsan terjed. A Kós Károly út 40. alatti Karcsi Konyhájába bárki betérhet melegedni, ráadásul az étteremben ingyen forró teával is szolgálnak. A vendéglőben is vannak ingyen elvihető ruhadarabok: három meleg kabát, két pulóver, négy pár zokni és két sapka várja gazdáját.