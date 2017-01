A megye támogatást ígér

Mindenképpen újraépítik a hétfő délután leégett kommandói iskolát, ígérte meg Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke.

– Ez nagyon nagy baj, hiszen ez az egyetlen iskola a településen, viszont ami megtörtént, az megtörtént, most azt kell megvizsgálni, mit tehetünk annak érdekében, hogy ott helyreálljon nemcsak az oktatás, hanem új iskolája legyen Kommandónak – emelte ki a tanácselnök. Tamás szerint új ingatlant kell építeni, ugyanis a régi faépület nagyobb részt leégett.

– Biztosítjuk a közösséget arról, hogy újra fogjuk építeni az iskolát. Van erre jogi lehetőség, ugyanis sürgősségi esetekkor a megyei önkormányzat pénz tud adni a helyi közösségeknek – fűzte hozzá.

Tamás megjegyezte, az időjárási viszonyok miatt áprilisig minden valószínűség szerint nem lehet nekifogni a munkálatoknak, de addig is elkészítik a terveket. A tanácselnök tárgyalt már olyan vállalkozókkal is, akiknek „szívügye Kommandó”, és támogatást ígértek, de a megyei önkormányzat biztosítja majd a beruházási költségek jelentős részét. Ugyanakkor a prefektúrával közösen egy kormányhatározat-tervezetet dolgoznak ki, és azt remélik, hogy a kormány is utal ki pénzt e célra.

– Biztosítom a kommandóiakat arról, hogy a megyei önkormányzat nem csak gyors segélyt, hanem gyorsan fog segítséget nyújtani a bajból való kilábalásra – szögezte le Tamás Sándor.

Könyvgyűjtést kezdeményezett a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház vezetősége, miután a kommandói iskola épülete kigyulladt, és az iskola könyvtára megsemmisült. A színház Facebook-oldalán megjelent felhívás így szól: „Ha szeretnének könyvet adományozni az iskola könyvtára számára, behozhatják a színházba, és mi eljuttatjuk Kommandóra. A könyveket a színház előterében, a kihelyezett ruhaállvány mellett levő dobozba tehetik.”

Kiss Edit