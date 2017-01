Új tanácsosa van Barótnak

Lázár Zoltán leteszi a tanácsosi esküt

Hétfőn a baróti képviselő-testület soros januári ülése azzal kezdődött, hogy az e célból alakult bizottság elfogadta és jóváhagyta azt, hogy a helyiből a megyei tanácsba távozó Gál Károly helyébe a fiatal Lázár Zoltán léphessen.

Az RMDSZ helyhatósági választásokkor összeállított névsorában a soron következő helyen ugyanis Lázár szerepelt. Miután ez megtörtént, Lázár letette az esküt, megfogadva, hogy Barót előrehaladásáért fog munkálkodni.

Az urbanisztikai bizottságban helyet kapó újdonsült tanácsosnak gratulált, és eredményes munkát kívánt Pál-Szilágyi Zoltán, az RMDSZ frakcióvezetője, valamint Lázár-Kiss Barna polgármester is. Mint hangoztatták, azt szeretnék, ha ő is hozzájárulna ahhoz, hogy a város fiataljaival a tanács kapcsolata javuljon, mi több, elvárnák tőle, hogy más fiatalokat is ösztönözzön arra, hogy javaslataikkal segítsék az önkormányzat munkáját. Az említettek üdvözölték a tanácsülésen hasonlóképpen először résztvevő Vajda Irént is, akit a napokban választottak meg falufelelőssé Miklósváron.

Böjte Ferenc