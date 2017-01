Maszkázzanak otthon!

Kukázó Baróton. Ez még a „szelídebb” megoldás Képünk illusztráció

Egyre több a baj Baróton és a város körzetében is azokkal a székelyszáldobosi romákkal, akik munka helyett kéregetésből, kukázásból próbálnak megélni. Gyakran látni őket, amint befekszenek az utak szélén elhelyezett szemétkonténerekbe, majd azok tartalmát szétdobálják, nem csak a városban, de hosszan Baróttól Székelyszáldobosig.

Kéregetésük is már teljesen megszokott, nemrég valaki szóvá tette, hogy a baróti üzleteknél lassan már se bemenni, se kijönni nem lehet tőlük. Újabban egyik Baróttal szomszédos faluból jelezték szerkesztőségünknek, hogy újév napján maszkázás címe alatt jártak be olyan házakhoz, ahol a kaput nyitva találták, azonban nem elégedtek meg azzal, amit a produkció ellenében kaptak, még loptak is melléje. Olvasónk, aki neve elhallgatását kérte, mert fél bosszújuktól, így járt legalábbis. Elmondta, az említett székelyszáldobosiak nem csak újévi vendégek, szinte az év minden áldott napján látni őket, és egyre erőszakosabban kéregetnek, fenyegetőzve, kiabálva vonulnak végig a falun.

– Ez nem hiányzik nekünk, tisztességes polgároknak. Kérjük az illetékeseket, találjanak ki ez ellen valamilyen megoldást, a maszkázást is tiltsák meg nekik – fogalmazott a panaszos.

Böjte Ferenc