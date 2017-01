Centenáriumra készülnek

Zalánpatakon már megkezdődtek a centenáriumi megemlékezések

A következő két esztendő arról fog szólni, hogy a román hatalom az általuk „nagy egyesülésnek” nevezett esemény századik évfordulóját ünnepli. Ebből valószínűleg nem maradhatunk ki, úgyhogy a magunk módján mi is készülünk az eseményre – mondta Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke.

Az elnök javaslatára a megyei tanács decemberi rendes ülésén elfogadtak egy határozatot, amely pénzt rendel az emlékező rendezvények mellé.

– Háromszéken fontos események történtek 1916 és 1918 között. Ha centenárium van, akkor ezekről is meg kell emlékezni, ezeket is meg kell jelölni, a településeinken szétszórt emlékműveket fel kell újítani – nyilatkozta Tamás Sándor.

Valójában ezek a megemlékezések már megkezdődtek, hiszen ide sorolható a most véget ért Márton Áron-emlékév, de megemlékeztek Kratochvil Károlyról, a Székely Hadosztály parancsnokáról is, és Zalánpatakon is felidézték az első világháborús hősök emlékét. A szűnni nem akaró szimbólumháborúban emlékeztetni kell román polgártársainkat arra is, hogy a legfontosabb román jelképet, Románia ma is használt címerét egy háromszéki heraldikus, Keöpeczi Sebestyén József készítette.

Erdély András