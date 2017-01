Kőkemény büntetések

Túladózható ingatlan Sepsiszentgyörgyön, a Csíki negyedben. Ritka ronda látvány

A központi sajtó nemrég arról számolt be, hogy ünnepek környékén többfelé megugrik a tömbház-átalakítások száma, holott tavaly szigorították az építkezési engedélyeket szabályozó törvényt. Összeállításunkban annak jártunk utána, a lakosság tesz-e bejelentést a helyi rendőrségnél zajos tömbházfelújításra, rusnya átfestésekre, illetve hogyan járnak el hasonló esetben.

A 2016/197-es számú törvénymódosítással az 1991/50-es, az építkezési engedélyeket szabályozó törvényben több olyan módosítás történt, amellyel az építkezési engedélyekben foglaltak betartásának szigorítását is szabályozzák. Emelték a kiszabható bírság mértékét, ennek megfelelően az építkezés megrendelői és kivitelezői, ha építkezési engedély nélkül építenek, illetve nem tartják be a műszaki tervrajzot és az építkezési engedélyben előírtakat, 50 ezer és 100 ezer lej közötti büntetésre számíthatnak.

Hang után is vizslatnak

„Az év többi részében is főképp akkor jelentik fel egymást a hangosra sikeredett átalakításokért, ha ezeket értesítés nélkül, csendórákban végzik a tulajdonosok” – tájékoztatott Hadnagy István, a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség vezetője. Az esetek 90 százalékában szomszédok, lakótársulások jelzésére derülnek ki a szabálytalanságok, illetve a jelentések mellett a helyi rendőrség munkatársai (speciális építkezés-felügyelési osztályának ellenőrei) is vizsgálódnak, ha a tömbházak környékén építkezésre, átalakításra utaló hangokat, nyomokat észlelnek: ilyenkor azt firtatják, hogy az alkalmi „építésznek” van-e engedélye az esetleges nagyszabásúbb, néha a tömbházak biztonságát is veszélyeztető, saját kezdeményezésre kivitelezett átalakításra.

Emellett a megyeszékhelyen tanácshatározat szabályozza a nagyon rossz állapotban lévő házak, lakások felmérését: ezeket az ingatlanokat ugyanis túladózzák. A városban csupán a Csíki negyedben akad ebbe a kategóriába besorolható épület – magyarázta Hadnagy. Sepsiszentgyörgyön folyamatosan állítanak ki jegyzőkönyveket, büntetéseket illegális építkezések miatt: legtöbbször a hirtelen felrittyentett garázsok, netán a házak mellett papírok nélkül felhúzott építmények miatt, de az is gyakori, hogy – habár igényelték – már az engedély kibocsátása előtt, türelmetlenül nekifognak az átalakításoknak, építkezésnek a tulajdonosok. Hadnagy elmondta, hogy pár éve a sepsiszentgyörgyi Őrkőn kezdtek látványosan terjeszkedni, de a hatóságok közbeléptek, lebontották a tákolmányokat; idén ott nem észleltek új létesítményeket.

Ha rusnya lesz a tömbház

Croitoru Constantin, a kézdivásárhelyi helyi rendőrség vezetője elmondta, amennyiben rusnya, külső tömbház-átfestéseket észlelnek, illetve belső építkezéseket, hosszan tartó, zajos munkálatokat jelentenek a lakosok, a helyszíni ellenőrzés után jegyzőkönyvet állítanak ki, amit továbbítanak a városrendészetre, ahol kiderül, engedélyezett, illetve az engedélyben előírtaknak megfelelő módon végzett átalakításról, építkezésről van-e szó.

„Ez idáig nem érkezett hozzánk zajos belső felújításokkal kapcsolatos bejelentés, csupán csendzavarás miatt, amit a törvénynek megfelelően büntettünk. Az illegális építkezések esetében is a városrendészettel együttműködve, az érvényben levő törvényeknek megfelelően járunk el”, fejtette ki.

Szóban jelentettek

Baróton a polgárközeli rendőrségnél érdeklődtünk afelől, volt-e az elmúlt időszakban bejelentés náluk zajos tömbházfelújítással, hasonlókkal kapcsolatban. Elekes József elmondta, írásban nem, de szóban akadt panaszos az elmúlt évben emiatt. Az ügyet úgy rendezték le, hogy kimentek, és szóltak a zajongónak, akivel végül a panaszos is egyeztetett, és közösen megoldották a gondot.

Lázár-Kiss Barna polgármestertől azt tudtuk meg, hogy akadt olyan bejelentő is, akiben felmerült a kétség, hogy vajon hivatalosan építkezik-e a szomszéd, végül az építkezési engedély felmutatásával simították el az ügyet. Arról nincs tudomásunk, hogy Baróton valaki különleges színűre festett ház- vagy lépcsőház-homlokzat miatt feljelentést tett volna. Mint azt nemrég László Sándor, a város főépítésze lapunknak elmondta, erre vonatkozóan előbb helyi tanácshatározatot kellene hozni, csak utána lehetne megszabni valakinek, hogy milyen színűre fesse az épületét.

Kovásznán ez idáig nem büntettek zajos tömbházfelújítás, vagy amiatt, hogy egy tömbház „kiment a formájából”, és arra sem volt példa, hogy hasonló panasz érkezzen a helyi rendőrségre. Ettől függetlenül megesett, hogy az egyik szálloda felújítása olyan hangosra, illetve porosra sikeredett, hogy zavarta a szomszédos lakókat, azonban akkor a környezetvédők és az építkezési felügyelőség orvosolta a problémát.

SzH-összeállítás