Szilveszteri „kutyavilág”

Dühös sepsiszentgyörgyi állatbarát panaszolta el lapunknak, hogy szilveszter éjjelén több kutyát is látott a Grigore Bălan utcában, amint eszeveszetten rohantak, némelyek egyenesen a parkoló autóknak csapódtak a tűzijátékok, petárdázások alatt. Az illetékesektől érdeklődtünk a jelenségről.

„Olvastam a helyi médiában, hogy a rendőrség szigorúan felügyeli a petárdázásokat szilveszterkor. Az olvasottakkal ellentétben én a teraszunkról csak annyit láttam, hogy suhancok durrogtatnak az út kellős közepén, méretes tűzijátékokat eresztenek a levegőbe, elvétve az utcán keresztbe. Ami ennél is elkeserítőbb volt, hogy hirtelen három kutya tűnt fel, amint eszeveszetten vágtattak a főúton. Az úttestre kirakott tűzijátéktól még jobban megijedtek, az egyik egy autó alá akart szökni, de a parkoló járgánynak ütődött; erre megfordult és rohant vissza. A fiatalok meg röhögve dobtak egy petárdát a szegény pára után. Sajnos, mire beszaladtam, hogy lefilmezzem, és jelentsem az esetet, már eltűntek az ebek” – háborgott olvasónk.

Balázsi Csaba, a szépmezői kutyamenhely vezetője érdeklődésünkre elmondta, hozzájuk szilveszterkor csupán egy, a tűzijátékoktól megijedt, illetve otthonából elszökött ebet vittek be – a központi parkban találták meg a négylábút –, ám ez is rövid időn belül visszakerült gazdájához. Más jelzést nem kapott a kutyamenhely. Az is bevett szokás, hogy a gazdik közösségi oldalon jelzik, ha elkóborol a kutyájuk, netán a becsületes megtalálók töltenek fel fotót az ebről.

Nicoleta Marintól, a megyei rendőrség szóvivőjétől megtudtuk, idén a rendőrségre nem futott be feljelentés vagy panasz szabálytalan petárdázókra.

Tinca Teddy