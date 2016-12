Szilveszteri divatozó

Kényelem, egy kis csillogás húszas–harmincasoknak, Grubisics Csaga ajánlásával

Azokhoz próbálunk szólni, akik még rágják körmüket a szekrény előtt, mit vegyenek fel szilveszterre, de azokhoz is, akik nagy lelki nyugalommal nézegetik a székre kikészített ancúgot, hátha tudnánk mi is egy hasznosítható, jó ötletet adni. Az ügy érdekében megkérdeztünk a divat világában nálunk jártasabb embereket is.

Előzetesen hölgyismerőseim körében is kérdezősködtem, ki miben tiszteli meg az új év kezdetét. Természetesen nem mindegy az sem, hol várják, hogy az óra elüsse a tizenkettőt, így tulajdonképpen a kérdést mindenki úgy értelmezte, ő miben érzi jól magát egy bizonyos társaságban és helyszínen.

– Cigarettafüstös buliba megyek, persze nem estélyi ruhában – árulta el Ildikó. – Keresek valami szexi, legalább egy kicsit csillogó blúzt, amiben jól érzem magam, és azért se tépem a hajam, ha netán pecsét kerül rá.

– Nálunk a farmer meg a cicanadrág a menő egy laza pulóverrel, én szeretek hozzájuk nagy nyakláncokat viselni - mondja alig húszas ismerősöm.

Meglettebb korú ismerősöm szoknya–blúz szerelésben indul a partira, ahol majd cigányzenére ropják a táncot. A vendéglőt választó, de a feltűnést kerülő válaszolóm kisestélyiben adja meg az ünnepnek, ami az övé.

Jakabfi Edit 3 éve végezte a temesvári egyetem textilrestaurátori szakát, közben pedig úgy megszerette a nemes textíliákat, hogy Pompo’s néven saját kollekciót dobott a kifutóra (Lásd a címoldalon). Barokkos pompájukban is hordható, elegáns ruhadarabokról van szó, a szilveszter például pont illik hozzájuk. Méretükben is különleges, díszes kiegészítők, nyakékek illenek hozzájuk, amelyeket Edit saját kezűleg gyárt a kreációihoz.

Grubisics Csaga designer 3 outfitet állított össze a kevesebb néha több elve alapján. „Az alkalomhoz illő csillogás is jelen van bennük, de a különlegességet nem a szabásvonalak, inkább az anyagok párosítása adja. A csipkéből, flitterekből könnyen megárthat a sok, ha ilyen ruhát választunk, akkor az ékszerekkel is visszafogottabban kell bánni, hacsak nem az a célunk, hogy nevetségessé tegyük magunk” – részletezte.

Szász Imola kézdivásárhelyi sminkes tanácsait is jó szívvel ajánljuk figyelmükbe.

– Az idén a metálos szemhéjfestékek divatosak, valamint az arccsontokra is fényeket tenni, de ezzel könnyen mellé is lehet lőni, bízzuk inkább szakemberre a sminkelést. Amivel nem lehet melléfogni, az a bordó matt szájrúzs, minden bőrtípushoz megy, de ha nem bordó, akkor is inkább az ecsetelős, matt rúzsokat ajánlom, esetleg szaténfényű szemhéjfestékkel. A „füstös” szemek is mindenkinek jól állnak. Arra viszont ügyelni kell, ha a ruha csillogó, akkor sminkben kerüljük azt.

