Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak!

Nyitott szemmel



Nem jósolok. Nem jó dolog

jóravalót hitegetni.

Kalongyányi remény lobog,

és nem is emberfeletti.



Delelőn sincs a teremtés.

Erre hitem is adhatom.

Az élet el soha nem vész.

Nála nincs nagyobb hatalom.



Amikor teremt az ember –

a halál is visszariad.

Újesztendőt nyitott szemmel

élje csak meg lányod, fiad!

Czegő Zoltán