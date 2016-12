Autót lopott részegen

Előpatakról, egy ház udvaráról vezetett el egy haszonjárművet egy 18 éves legény, aki saját bevallása szerint vasárnapról hétfőre virradóan többekkel együtt úgy felöntött a garatra, hogy nem emlékezett arra, mit is csinált. A dolgát nagyon megkönnyítette, hogy a kapu nem volt kulcsra zárva, és a slusszkulcs is kéznél volt. A járművet, kissé összetörve, később megtalálták az út szélén. Vasárnapra virradóra, ismeretlen elkövetők Kézdivásárhelyről is elloptak egy leparkolt autót, amelyet később megtaláltak az ország­úton, némileg horpadt állapotban. Az ügyben még nyomoznak.