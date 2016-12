Premierre készen

Sztakics Éva alpolgármester, Berszány Tibor vállalkozó, Szőke Annamária igazgatónő, Kiss Imre főtanfelügyelő – nekik köszönhető, hogy egy hasznos befektetés megvalósult

Készen áll az új premierre a Kós Károly Szakközépiskola: ősztől húsfeldolgozó szakot indítanak, ehhez európai színvonalú és felszereltségű műhelyt rendeztek be a Munkás utcai épületben, amelyet tegnap a sajtónak is megmutattak a közreműködők.

Sztakics Éva a városi önkormányzat képviseletében pontos adatokkal kísérve vázolta az utat, ami az átadásig vezetett. A gyakorlati szakoktatáshoz szükséges épület, műhelyek és az iskola étkezdéjének felújítása 2008-ban indult egy román kormányprogram által biztosított pénzből, akkor 2 929 619 lej volt erre előirányozva. Egy ideig jól haladtak a munkálatokkal, azonban 2011-ben elapadt ez a forrás, így a helyi tanács a Regionális Operatív Programnál pályázott a folytatáshoz szükséges összegekre, kapott is 908 ezer lejt az épület befejezésére. Az új szak gyakorlati oktatásához szükséges termek (volt szövőműhelyek) rendbetételébe a helyi tanács 566 ezer lejjel szállt be, jól jött az ügynek, hogy 2015-öt a magyar kormány a szakoktatás évének nyilvánította.

A húsfeldolgozó szak indításának ötlete Kiss Imre akkori igazgatótól, jelenlegi főtanfelügyelőtől származik, aki most is elégtétellel szemlélte az ötlet megvalósulását, amelyben azonban a Romániai Magyar Pedagógusszövetségnek is oroszlánrésze volt az erdélyi szakoktatás fejlesztésének koordinátoraként. A Kós Károly Szakközépiskola a Bethlen Gábor Alapnál pályázott, és az elnyert 29 millió forint értékű támogatásból vásárolták a műhelybe és a hozzá tartozó laborba a gépeket, felszereléseket, a legnagyobb helyi húsfeldolgozót működtető Berszány Tibor vállalkozó szakmabeli tapasztalatára, tanácsaira támaszkodva. Ő ezek felszerelésébe is beszállt adományokkal, illetve partnerszerződésben vállalta, hogy folyamatosan segíti a szakoktatást a nyersanyag biztosításával, cégénél pedig gyakorlatra is fogadja a szakiskolásokat, sőt, számukra munkahelyet biztosít.

A szakképzett munkaerő hiánya ebben az ágazatban krónikus, de nem egyedi eset, a Kós Károly-líceumban az asztalos, illetve kőműves szakok sem túl keresettek, pedig egyre többet panaszkodnak mind a cégek, mind a magánszemélyek, hogy nem lehet jó szakembert találni. Ősztől víz-gázszerelő szakra is lehet iratkozni, kereslet az ő munkájukra is bőven van.

A most elkészült tanműhelyt a projektet finanszírozó Nemzetpolitikai Államtitkárság képviselőjének jelenlétében avatják fel a későbbiekben.

Bodor Tünde