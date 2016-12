Iskolák fej nélkül

A tanfelügyelőség múlt héten kinevezte azokat az új intézményvezetőket, akik sikeresen versenyvizsgáztak, ők január 9-én foglalhatják el helyüket. Ám a kinevezési folyamat nem zárult le, sőt előreláthatóan hosszúnak és nehézkesnek ígérkezik.

A módszertan szerint, akik nem voltak a szakértői testület tagjai, nem versenyvizsgázhattak, őket tehát nem lehet kinevezni, bármilyen tapasztalt szakemberek is legyenek. Azok sem folytathatják tevékenységüket, akik jelenleg tisztségben vannak, de megbuktak a vizsgán. Eleve 16 intézménynek, többnyire falusi iskoláknak a vezetői székébe nem jelentkezett senki.

Számos ok miatt tehát új javaslatokat kért be az iskolák nevelőtanácsaitól a tanfelügyelőség, és huszonkét olyan személy került szóba, aki nem gondolt arra, hogy elvállalná a nem kis felelősséggel járó tisztséget, magyarán meg kellett győzni őket. Elméletileg mindennek ezen a héten le kellene zajlania, de az új nevezettek felterjesztésének folyamata valószínűleg az új évre is elhúzódik.

Tegnap még öt intézményben voltak kérdésesek a vezetői tisztségek. Illyefalván egy igazgatót hiányolnak, Maksán és Bereckben szintén, Kézdivásárhelyen a Túróczi Mózes Általános Iskolába igazgató és igazgatóhelyettes kerestetik, a szentgyörgyi Tanulók Klubjához pedig az utóbbi.

– Folytatjuk a tárgyalásokat az oktatói közösségekkel és az intézményfenntartó önkormányzatokkal. Kényszerhelyzetben az is előfordulhat, hogy más intézményektől kell majd valakit oda kinevezni, ahonnan nem érkezik a módszertan szerint érvényesíthető jelölés, és már mellőzhető az a feltétel is, hogy a menedzseri szaktestület tagja legyen az illető – vázolta a perspektívákat a főtanfelügyelő.

Bodor Tünde