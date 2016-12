A Gondviselés angyalai

Új házuk előtt a Bács család. Már a székely zászló is lobog Fotó: Demeter Zoltán

Pénteken a Magyar Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezetének két háromszéki tagja, Demeter Zoltán és Pájer György a baróti kórház gyermekosztályát keresték fel ajándékokkal.

Dr. Ágoston Zsuzsa gyermekorvos, valamint a bent fekvő tíz gyermek édesanyjukkal együtt az osztályon feldíszített karácsonyfa mellett fogadták a látogatókat. Az ajándékok átadását zenés műsor előzte meg a Kelekótya együttes két tagjának, Boér Tímeának és Bogyor Attilának az előadásában, ami örömteli hangulatot kölcsönzött a kórteremnek. A beteg gyermekek az édességcsomagok mellett fajátékokat is kaptak, ezeket Lukács Tibornak, a baróti Fauna játékgyár tulajdonosának a jóvoltából.

–A Jóisten áldja meg magukat. Nagy öröm volt számunkra ez a látogatás, általa, még ha kórházban is vagyunk, átélhettük a karácsony varázsát – jegyezte meg a látogatás végén az egyik székelyszáldobosi anyuka románul.

A segélyszervezet angyala aznap Nagybaconba is ellátogatott, a nemrég tűzkárosult Veress Zsuzsához és két fiához. Oda tartós élelmiszert és édességeket vittek, egy baróti vállalkozónak köszönhetően pedig pénzzel is segítették a nagy bajban levő családot. December 25-én, karácsony első napján pedig immár újjáépült házukban látogatták meg a baróti Bács családot. Az ötgyermekes család régi háza, mint ismeretes, október 15-én égett le, de az összefogásnak köszönhetően az angyalt immár új hajlékban fogadhatták.

– Jó volt látni a Bács család apró és nagyobb tagjainak az arcán a felhőtlen mosolyt, ahogyan örültek az ajándékoknak, a vendégeknek. Be kell vallanom, a mi szívünk is gyorsabban dobogott az átlagosnál ezekben a megható pillanatokban. Szép ez a történet, egy valóságos csoda Erdővidék, Székelyföld 21. századi történetében. Egy igazi székely–magyar összefogás, amellyel sikerült bebizonyítani, hogy bármit meg lehet valósítani, ha van hozzá elegendő akarat és kitartás – fogalmazott a ház újjáépítése kapcsán a munkálatok irányításából és összehangolásából oroszlánrészt vállaló Demeter Zoltán, megköszönve ismételten minden segítőnek, adományozónak, önkéntesnek az ahhoz való hozzájárulását. Hozzáfűzte, tervei szerint, ha minden kész lesz a háznál, házavatót is tartanak majd, melyre majd minden adakozót, közreműködőt meghívnak.

