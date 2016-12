Úgy tettek, mintha próbáltak volna

1296 végzős diák tudását mérték fel a december eleji próbavizsgán, 80-an közülük meg sem jelentek. A magyar diákok nem egészen 31, a román tagozatosok 38,18%-a „érettségizett” most sikeresen. Aki szeret búsulni, az bátran megteheti az átlagos 33,06%-os átmenési arány láttán, de ha azt nézzük, hogy a szakiskolások 4%-a vette ezt az akadályt, már indulhatnának is a kötéllel a padlásra. Bár ezek az előzetes vizsgák mindig is azt a célt szolgálták, hogy legyen honnan elrugaszkodni, a gyengeségek ismeretében úgy tűnik, a hátralévő időben mind a diákoknak, mind a tanároknak erősíteniük kell. A tavaly ilyenkori eredményekkel összehasonlítva a történelemből átmenő jegyet írók száma mutat szignifikáns eltérést (83-ról 69 százalékra csökkent), a román eredmények is romlottak 5%-ot, a másik két tantárgyból hasonlók a jegyek.