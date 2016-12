Adnak taps nélkül is

Közel ezer kis örömöt hordozott szét az uzoni polgármesteri hivatal – a közösség hozzájárulásából

Idén is sikerült megszervezni az angyaljárást Uzon községben – újságolta elégtétellel Ráduly István polgármester. Mi több, az ajándékozásra szánt 16 ezer lej magánadományokból és cégek felajánlásából gyűlt össze, a költségvetést nem terhelte.

A legeslegjobb az akcióban az volt, hogy nem is kellett senkinek kuncsorogni, hiszen az emberek, éppúgy, mint a vállalkozók, szívesen hozzájárultak ahhoz, hogy a község mind a hat falujának 14 éven aluli gyermekei, a 75 évnél idősebb öregek, a rászorultak (még azok is, akik ezt nem papírral bizonyítják) kaphassanak egy szerény kis ajándékot.

A polgármesteri hivatal alkalmazottai tegnap 145 gyermeknek vittek „angyalfiát”, ráadásul 550, alapélelmiszerből és némi édességből álló csomagot is elhordoztak az időseknek, illetve a közösség mozgássérült tagjainak. Tizenöt tagú bizottság – amelyben az iskola, a tanács, az egyház is képviseltette magát – szavazta meg, kinek járjon és jusson ajándék. Azok a szerencsések, akik lemaradtak a listáról, egy színes naptárt kaptak a hivataltól, 25-én pedig az uzoni Atlantisz fúvószenekar lopja be számukra az ünnepi zenét a karácsony estébe, az ünnepi fényekbe öltözött községközpont kultúrotthonában.

Bodor Tünde