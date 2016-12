Rendőri angyaljárás

Elekes József, a baróti polgárközeli rendőrség munkatársa adja át az ajándékokat

Tegnap karácsonyi ajándékokkal megpakolt rendőrautó érkezett a megyei gyermekvédelmi igazgatóság keretében működő baróti Közösségi Komplexum épületéhez: az egyenruhások az itteni rezidensközpontban ellátott tizenhét gyermek számára hoztak angyalfiát: táplálék-kiegészítőket, kekszet, gyümölcsöt, pelenkát.

Elekes József, a baróti polgárközeli rendőrség munkatársa elmondta, a rendőrök fizetéséből havonta egy szimbolikus összeget visszatartanak azért, hogy az így összegyűlt pénzalapból az intézményesített gyermekeket segítsék: ezt az alapot a baróti rendőrörs parancsnokának, Mireț Radunak, valamint a baróti polgárközeli rendőrség tagjainak kezdeményezésére a megyei rendőrség még megpótolta, így tudtak tartalmasabb ajándékokat vásárolni az ellátottaknak.

Nemcsak a már említett központhoz, de a baróti, ugyancsak a gyermekjogvédelem által fenntartott családi háznál levő tizenegy gyermekhez is juttattak csomagokat, ide rostos üdítőket, édességet, ruhaneműt, gyümölcsöt. A megajándékozottaknak külön örömöt, meglepetést jelentettek az egyenruhás rendőrök: sapkájukat is felpróbálhatták, a családi háznál saját készítésű mézespogácsával is megkínálták őket.

Böjte Ferenc