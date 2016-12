Elrendezni, felbolygatni?

A tragédia pillanatok alatt bekövetkezhet. Ilyenkor egyszerűbb, ha van végrendelet

Egyedül élő idős hölggyel beszélgetvén a minap került szóba: nincs családja, ő a mának él, és nem foglalkoztatja, hogy halála után mi lesz a javaival. Amennyiben nincs végrendelete, sem örökségre jogosult rokona, a községre vagy a városra száll a vagyona. Van-e ennél jobb megoldás, egyáltalán kinek, miért és hogyan kell jól végrendelkezni? – kérdeztük a jogászt.

Nyilván, egy arra érdemes örököst – ha nagyon keresne valaki – találna. Manapság ugyan már nem dívik az egyházra vagy jótékonysági szervezetekre hagyni a vagyont – a szentgyörgyi katolikus, református esperesi hivatalokban nem emlékeznek ilyen esetekre az utóbbi évtizedekből –, de akár ez is megoldás lehetne, vagy szóba jöhetne egy kedves barát, távoli rokon is. De nem csak 70 év felett gondolkozhat végrendelkezésről az ember, és nem csak egyedülállóknak lehet ez fontos, hiszen bármikor megtörténhet velünk a legrosszabb. A hátramaradóknak az erre való felkészüléssel is példát mutathatunk, de az is megkönnyebbülés lehet nekik, ha végakaratunkat egyértelműen közöljük. Ez meggyorsíthatja a hagyatéki eljárást ingó és ingatlan vagyonunk, de akár szellemi tulajdonunk (pl. szerzői jog) sorsát illetően.

A jogilag érvényes eljárásról Profiroiu Marilena sepsiszentgyörgyi közjegyző szolgált részletekkel. Elmondása szerint a testamentumot akár egyedül is megírhatja a magánszemély, ám ezt akkor ismerik el érvényesnek, ha teljességében kézzel van írva, dátummal és aláírással van ellátva. A másik módozat az, hogy közjegyző előtt, igény szerint tanúkkal vagy nélkülük íratja meg a végrendelkező a dokumentumot, amelyre teljes titoktartási kötelezettség vonatkozik a közhivatalnok részéről. Ugyanakkor iktatni kell a végrendeletek országos nyilvántartójában, onnan bármikor előkereshető, de amíg a hagyakozó él, más nem férhet hozzá annak tartalmához.

A kéziratos megoldásnak hátránya, hogy a hitelességét az összes elsőfokú örökösnek el kell ismernie; ha valamelyikük megkérdőjelezné, hosszú és költséges procedúrával lehet bizonyítani a valódiságát, írásszakértő bevonásával. Profiroiu szerint jellemzően idősek gondolnak arra, hogy végakaratukat rögzítsék, fiatalabbaknak esetleg akkor jut eszükbe, ha gyógyíthatatlan betegségben szenvednek.

Azt mindenesetre jó tudni, hogy gyermektelenek esetében az elsőfokú rokonok (szülők, testvérek), ill. házastársak ún. köteles részesnek számítanak, azaz megkapják a hagyatékból jogilag rájuk eső részt, ha nincs végrendelet, de kérhetik akkor is, ha az elhunyt mindent másra hagyott; ám ekkor csak az örökségi kvóta felét kaphatják meg. Ez a státusa a gyermeknek is (ő is köteles részes), azaz – ha szülője a testamentumában másképp rendelkezik – kérheti az örökség törvényesen neki járó része felét. Elsőfokú rokonokat tehát teljesen kizárni az örökségből nem lehet, ha ők ebbe nem egyeznek bele.

– Akinek van gyermeke, az nyugodtan alszik, nem fáj feje a hagyatéka sorsát illetően. Egyébként sem jellemző, hogy sokszor perelnének az utódok, rokonok a vagyonért, általában kiegyeznek – mondta az általunk megkérdezett ügyvéd.

Bodor Tünde