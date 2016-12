Székelyföldben gondolkodni!

Ne a Ceauşescu által feltalált megyékből induljunk ki, mert ezeket nem a mi boldogulásunk céljából hozták létre – mondja Kinda Zalán

Falugazdász-hálózatot hozna létre, vagy inkább indítana újra a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE). A kommunisták által felszámolt, még a két világháború között is kiválóan működő szerveződésre nagy szükség lenne most is.

Az RMGE annak kapcsán látja időszerűnek a hálózat újraindítását, hogy a 2016/157-es törvény megszüntette a megyei önkormányzatok által működtetett agrárkamarákat, „ezáltal felégetve a romániai szaktanácsadás utolsó fellegvárát, lebontva a gazdák és a hatóságok közti hidacskát is” – fogalmaz az egyesület közleménye. Az RMGE – a magyarországi Földművelésügyi Minisztérium támogatásával – „falugazdászok” foglalkoztatásával próbálja pótolni a keletkezett űrt. Egyelőre két embert tudnak fél normával foglalkoztatni: Balla Ibolya agronómust Hargita és Kinda Zalán állattenyésztő mérnököt Kovászna megyéből.

– Én azt javasoltam, hogy ne a Ceauşescu által feltalált megyékből induljunk ki, mert ezeket nem a mi boldogulásunk céljából hozták létre. Nekünk Székelyföldben kell gondolkodnunk és nem megyékben! Sokkal hatékonyabban tudnánk dolgozni most is, míg kevesen vagyunk, ha én nem a Kovászna megyei mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoznék, hanem csak állattenyésztéssel, de mind a két megyében. Részint, mert ahhoz értek igazán, részint, mert itt egy egységes régió van, nem két vagy három megye – mondta el megkeresésünkre Kinda Zalán.

A mérnökember szerint – bár a végső cél az lenne – első lépésben nem lehet minden faluban egy embert „befogni” dolgozni, de tavaszra el kell érni azt, hogy legalább székenként legyen egy kapcsolattartó szakember. Ő főállásban gondoskodjon arról, hogy a gazdálkodókhoz eljussanak az információk, a pályázási lehetőségek, a változó törvénykezés és az összes tudnivaló, szervezzen tanfolyamokat, képzéseket.

– Ez nem a most jól működő szervezetek, az AgroSIC, a szarvasmarha-tenyésztők, a LAM Alapítvány helyett kell, hanem azok fölé, egyféle jól értelmezett ernyőszervezetként, segítve ezek munkáját – magyarázza Kinda Zalán.

A szakember emlékeztet: a kilencvenes évek elején Kovászna megye jól indult, nagyon intenzív képzési hálózatot építettek ki, fiatalok csoportjait vitték Svájcba tanulni, az onnan kapott támogatással itthon a LAM Alapítvány jól gazdálkodott, de a gazdaszervezet „leült”, és az akkor tanulni idejáró Hargita megyeiek mindent továbbfejlesztettek, „elhúztak” mellettünk. (Talán nem véletlen, hogy ott az eddig is kitűnő munkát végző Tánczos Barna szenátor mellé most Sebestyén Csaba személyében a képviselőházba is küldtek egy mezőgazdasági szakembert, míg nálunk Könczei Csabát nem sikerült bejuttatni – szerk.).

Egy jó szakemberhálózat kiépítése ugyanakkor nem lenne nagyon bonyolult, hiszen elvileg minden polgármesteri hivatalban létezik egy gazdasági referens, akinek – főleg faluhelyen – hivatali leírásába is belekerülhetne ez a tevékenység, ahogyan az egyébként Magyarországon és Ausztriában is van – mondja Kinda Zalán.

Erdély András