Lakodalom a színpadon

A Háromszék Táncegyüttes újra műsorra tűzi nagysikerű, A banda című előadását Könczei Árpád rendezésében. A darabot új szereposztással február 28-án, kedden 19 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön, a Háromszék Táncstúdióban.

A banda című előadás a népi kulturális örökséget értelmezi újra a színház eszközeivel, Könczei Árpád és Könczei Csongor forgatókönyvírók saját tapasztalataik alapján fogalmazzák újra a mezőségi lakodalmak emlékét. A Heveder zenekar kiemelt szereplésével egy lakodalom elevenedik meg a színpadon, a palatkai bandát láthatjuk mulatság előtt, közben és utána, a Háromszék Táncegyüttes tánckara pedig a fáradhatatlanul sokat és jól mulató násznépet idézi. A sajátosan groteszk, a prűdöket meghökkentő, nyitottakat megnevettető, ízig-vérig táncszínházi előadást 2013-ban mutatta be az együttes, hazai és magyarországi színpadokon egyaránt sikerrel játszotta.

Az előadás a színházi szakma figyelmét is kiérdemelte, a 2014-ben megrendezett 21. Ate­lier Nemzetközi Színházi Fesztiválon különdíjat kapott, és jelölték a fesztivál nagydíjára is. 2015-ben játszották a REFLEX Nemzetközi Színházi Fesztivál 3. kiadásán, továbbá a Budapesti Nemzeti Színházba is meghívást kaptak.

A keddi előadást követően 22 órától rendezik meg a hagyományos farsangi táncházat a Tamási Áron Színház előcsarnokában, ahová a jelmezben érkezőknek ingyenes a belépés. A táncház házigazdái Ádám Júlia és Melles Endre, muzsikál a Heveder zenekar és a Folker együttes.

Az előadást március 1-jén, szerdán 13 órától diákok számára játsszák, szervezett csoportok jelentkezését a 0728.085.091-es és a 0721.139.882-es telefonszámon várják. Jegyek Sepsiszentgyörgyön a kulturális szervezőirodában (tel. 0267.312.104) kaphatók.