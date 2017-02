Gyarapodik a baróti könyvtár

Szabó Magda-felolvasómaraton. A diákok a baróti könyvtár leghűségesebb látogatói Fotó: Lázár Szilárd

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár is bekapcsolódott kedden, február 21-én abba a nemzetközi felolvasó-maratonba, melyet a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár főszervezésében tartottak. Idén a száz éve született Szabó Magda műveiből hangzottak el részletek.

Csíki Izabella könyvtárostól megtudtuk, a délelőtt folyamán csaknem másfélszáz résztvevője volt Baróton a felolvasó-maratonnak, zömében VI–XII. osztályos diákok, de jöttek olvasni felnőttek, nyugdíjasok is.

– Az írónő regényeiből, verseiből hangzottak el részletek, idézetek a jelenlevők tolmácsolásában – mondta el érdeklődésünkre.

A diákok egyébként nem csak ilyen alkalmakkor, de máskor is leghűségesebb látogatói az igényesen berendezett baróti könyvtárnak, a kisebbek javarészt a kötelező házi olvasmányokat keresik, a nagyobb diákok pedig rendszerint egy-egy dolgozatírás előtt járnak sűrűbben, bibliográfia után kutatva.

Az intézmény könyvállománya tavaly mintegy ezer kötettel gyarapodott, e tekintetben is figyeltek a diákok igényeire, és arra fektették a hangsúlyt, hogy minél több általuk igényelt könyvet beszerezzenek.

– Kaptunk könyveket adományok révén a Székely Nemzeti Múzeumtól, a Bod Péter Megyei Könyvtártól, a Márai-program által, de vásároltunk is. Mondhatni inkább szép- és gyermekirodalmi művekkel lett gazdagabb az intézményünk, de orvosi, művészeti témájú kötetekkel is. Próbáltunk odafigyelni arra, hogy olyan kiadványokra tegyünk szert, melyeket kértek az olvasók, ugyanakkor pótoltuk egy-egy mű eddig hiányzó köteteit is – részletezte Csíki Izabella.

Megmutatott néhány legújabb szerzeményt is. Egyike ezeknek dr. Deák István A szárnyasvad vadászata és védelme című könyve, melyet egyébként maga az író fog bemutatni pénteken, február 24-én 18 órától a könyvtár olvasótermében.

„A madarak az élővilág szerves részei, az ökológiai rendszer nélkülözhetetlen tartozékai, az ember mindenkori barátai. A vadászatban kevésbé jártas olvasó számára is érdekes és ismeretgazdagító olvasmány” – áll a könyvbemutató beharangozójában, érdemes lesz tehát elmenni. Ugyancsak a természet- de történelembarátoknak is ajánlott Kis Emese Háromszéki emlékfák nyomában című kötete, melyet a könyvtár nemrég kapott a kézdivásárhelyi Pro Schola Kulturális Nevelési Egyesülettől.

A baróti könyvtár nyitvatartási ideje: kedden és csütörtökön 9–17 óra között, szerdán 9–19 óráig, pénteken 9–15 óráig, szombaton 9–13 óra között. Vasárnap és hétfőn zárva.

Böjte Ferenc