Időutazás Kovásznán

Kovács Ildikó a jurta belakását ismerteti

Csütörtökön és pénteken a kovásznai Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében, a Kalibáskő Gyerekvilág Egyesület szervezésében az ősmagyarok szokásaival, a jurtaállítás szabályaival, a totemizmussal és a rovásírással ismerkedhettek a fiatalok.

A közel 150 gyereket – többségében középiskolásokat – Kovács Ildikó, a Kalibáskő Gyerekvilág Egyesület elnöke vezette be az ősmagyarok világába. A gyerekek valósággal falták a jurta szerkezetével kapcsolatos ismereteket, valamint a magyar viselettel kapcsolatos tudnivalókat. A tartalmas előadáson megtudhatták többek között, hogy milyen hierarchia szerint lakták be a jurtát, de a rovásírást is gyakorolhatták.

Kérdésünkre Kovács Ildikó elmondta: a rendezvény célja, hogy felkeltsék a gyerekek érdeklődését őseink történelme, kultúrája iránt, és erősítsék identitástudatukat, hovatartozásukat.

Megjegyezte, hogy Kovásznát megelőzően Kézdivásárhelyen is voltak a Nagy Mózes Elméleti Líceumban, ahol szintén nagy érdeklődésnek örvendett az előadásuk.

Szőke Zsuzsa